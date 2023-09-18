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Семьям белгородских военных, участвующих в СВО, окажут адресную помощь
Семьям белгородских военных, участвующих в СВО, окажут адресную помощь - РИА Новости, 18.09.2023
Семьям белгородских военных, участвующих в СВО, окажут адресную помощь
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов провести подомовой обход семей военнослужащих и оказать им посильную помощь. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:55
2023-09-18T10:55
2023-09-18T10:56
вячеслав гладков
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов провести подомовой обход семей военнослужащих и оказать им посильную помощь. "Поручение главам муниципалитетов: до 1 ноября 2023 года необходимо провести подомовой обход, чтобы проверить, в каких условиях живут семьи наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, а в случае необходимости оказать им посильную помощь в том, в чем они нуждаются", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства. Он добавил, что приобрести жилье или выполнить капитальный ремонт власти не смогут, так как это требует большого объема работы. Однако глава региона отметил, что они обязательно окажут помощь в случаях, когда требуется мужская сила или профессиональное решение проблемы. Главы муниципалитетов должны будут предоставлять еженедельный отчет губернатору.
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РИА Новости
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вячеслав гладков, белгородская область, общество
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Общество
Семьям белгородских военных, участвующих в СВО, окажут адресную помощь
Гладков: семьям белгородских военных, участвующих в СВО, окажут адресную помощь
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов провести подомовой обход семей военнослужащих и оказать им посильную помощь.
"Поручение главам муниципалитетов: до 1 ноября 2023 года необходимо провести подомовой обход, чтобы проверить, в каких условиях живут семьи наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, а в случае необходимости оказать им посильную помощь в том, в чем они нуждаются", - сказал Гладков во время оперативного совещания правительства.
Он добавил, что приобрести жилье или выполнить капитальный ремонт власти не смогут, так как это требует большого объема работы. Однако глава региона отметил, что они обязательно окажут помощь в случаях, когда требуется мужская сила или профессиональное решение проблемы.
Главы муниципалитетов должны будут предоставлять еженедельный отчет губернатору.