https://ria.ru/20230918/polsha-1897041635.html

На территорию посольства России в Польше бросили чемодан

На территорию посольства России в Польше бросили чемодан - РИА Новости, 18.09.2023

На территорию посольства России в Польше бросили чемодан

На территорию посольства России в Польше бросили чемодан, в нем не оказалось опасных предметов, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:36

2023-09-18T17:36

2023-09-18T17:36

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россия

польша

варшава

сергей андреев

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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. На территорию посольства России в Польше бросили чемодан, в нем не оказалось опасных предметов, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Сегодня днем прямо на глазах у полицейских, которые дежурят у ворот посольства, какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку не было понятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по улице Бельведерской", - рассказал посол. Он уточнил, что в чемодане не оказалось опасных предметов. По словам дипломата, это не первый подобный случай в Варшаве. "Такие происшествия время от времени случаются", - рассказал он.

https://ria.ru/20230918/smi-1896953901.html

https://ria.ru/20230918/konflikt-1897009317.html

россия

польша

варшава

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в мире, россия, польша, варшава, сергей андреев