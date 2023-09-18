https://ria.ru/20230918/polsha-1897041635.html
На территорию посольства России в Польше бросили чемодан
На территорию посольства России в Польше бросили чемодан - РИА Новости, 18.09.2023
На территорию посольства России в Польше бросили чемодан
На территорию посольства России в Польше бросили чемодан, в нем не оказалось опасных предметов, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:36
2023-09-18T17:36
2023-09-18T17:36
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ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. На территорию посольства России в Польше бросили чемодан, в нем не оказалось опасных предметов, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "Сегодня днем прямо на глазах у полицейских, которые дежурят у ворот посольства, какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку не было понятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по улице Бельведерской", - рассказал посол. Он уточнил, что в чемодане не оказалось опасных предметов. По словам дипломата, это не первый подобный случай в Варшаве. "Такие происшествия время от времени случаются", - рассказал он.
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в мире, россия, польша, варшава, сергей андреев
В мире, Россия, Польша, Варшава, Сергей Андреев
На территорию посольства России в Польше бросили чемодан
На территорию посольства России в Польше бросили чемодан, угроз не обнаружено
ВАРШАВА, 18 сен – РИА Новости. На территорию посольства России в Польше бросили чемодан, в нем не оказалось опасных предметов, сообщил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"Сегодня днем прямо на глазах у полицейских, которые дежурят у ворот посольства, какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку не было понятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по улице Бельведерской", - рассказал посол.
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Он уточнил, что в чемодане не оказалось опасных предметов.
По словам дипломата, это не первый подобный случай в Варшаве.
"Такие происшествия время от времени случаются", - рассказал он.
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