https://ria.ru/20230918/polsha-1896876604.html

Поляков разъярил поход россиянки в продуктовый магазин

Поляков разъярил поход россиянки в продуктовый магазин - РИА Новости, 18.09.2023

Поляков разъярил поход россиянки в продуктовый магазин

Польский портал O2.pl опубликовал материал про россиянку, рассказывающую о жизни в условиях санкций, в котором не скрывается разочарование текущим положением... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T02:00

2023-09-18T02:00

2023-09-18T11:02

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Польский портал O2.pl опубликовал материал про россиянку, рассказывающую о жизни в условиях санкций, в котором не скрывается разочарование текущим положением дел в стране.В статье говорится, что россиянка по имени Светлана рассказывает в своем TikTok об изменениях цен и ассортимента в магазинах. Как утверждает автор, неизвестно, "является ли Светлана такой ярой патриоткой или власти платят ей", однако из ее роликов выходит, что "магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться".Изучив видеоролики россиянки, портал делает вывод, что из-за санкций в России "наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями". "В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость тем, что она русская", — пишет O2.Хотя многие бренды ушли из России, есть аналог McDonalds, где "русская кола на вкус точно такая же, как и американская", а продукты, такие как картофель фри, курица, бутерброды и соусы, остались такими же. Многие покупатели перешли на местные аналоги продукции, которые O2, однако, называет подделкой."На полках магазинов также нет недостатка в икре, которой так гордятся россияне"— утверждается в статье. Также "с интересом" отмечается, что жителям России "до сих пор доступна" паста Nutella.В заключение автор пишет, что конфликт на Украине продолжается, утверждая, что "ситуация в России, безусловно, еще изменится". По его заявлению, "пусть Светлана колоритна" и старается показать происходящее в своей стране с лучшей стороны, это "не конец проблем".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз указывали, что страна справится с санкционным давлением.

https://ria.ru/20230916/ukraina-1896754546.html

https://ria.ru/20230916/rusofobiya-1896736992.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, польша