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МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире - РИА Новости, 18.09.2023
МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
Китай и Россия несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности в мире, заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И на встрече с министром РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:14
2023-09-18T19:14
2023-09-18T19:14
китай
россия
москва
оон
сергей лавров
ван и (политик)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Китай и Россия несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности в мире, заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. По словам Ван И, "нынешняя турбулентность международной и региональной ситуации" требует поддерживать контакты и "постоянно сверять часы, координировать усилия для продвижения вперед стратегического взаимодействия". "Наше сотрудничество не направлено против кого-то, не подвергается помехам, вмешательству извне. Вместе с тем, Китай и Россия, как ведущие мировые державы, постоянные члены Совбеза ООН, несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и прогресса мира. Чем яростнее становятся односторонние действия гегемонии, блоковой конфронтации, нам еще важнее идти в ногу со временем", - сказал Ван И. Со своей стороны Лавров согласился с тем, что Китай и Россия работают "в непростых условиях, когда мир переживает тектонические сдвиги". "Хочу отметить значение российско-китайского сотрудничества для обеспечения справедливости в мировых делах, для обеспечения баланса интересов тех процессов, которые развиваются по самым разным направлениям", - добавил российский министр. "Впереди новые многосторонние форумы, прежде всего, уже открывшая свою работу генеральная ассамблея ООН, затем будет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и много других встреч на высшем и высоком уровнях. Уверен, что наша слаженная работа продолжится в ходе этих форумов и позволит обеспечить их результат, который будет отвечать чаяниям всех народов международного сообщества", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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китай, россия, москва, оон, сергей лавров, ван и (политик), в мире
Китай, Россия, Москва, ООН, Сергей Лавров, Ван И (политик), В мире
МИД Китая: Россия и КНР несут ответственность за стабильность в мире
Ван И: РФ и КНР несут особую ответственность за стратстабильность в мире
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Китай и Россия несут особую ответственность за поддержание стратегической стабильности в мире, заявил в понедельник глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.
По словам Ван И, "нынешняя турбулентность международной и региональной ситуации" требует поддерживать контакты и "постоянно сверять часы, координировать усилия для продвижения вперед стратегического взаимодействия".
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"Наше сотрудничество не направлено против кого-то, не подвергается помехам, вмешательству извне. Вместе с тем, Китай и Россия, как ведущие мировые державы, постоянные члены Совбеза ООН
, несут особую ответственность в деле поддержания глобальной стратегической стабильности и прогресса мира. Чем яростнее становятся односторонние действия гегемонии, блоковой конфронтации, нам еще важнее идти в ногу со временем", - сказал Ван И.
Со своей стороны Лавров согласился с тем, что Китай и Россия работают "в непростых условиях, когда мир переживает тектонические сдвиги".
"Хочу отметить значение российско-китайского сотрудничества для обеспечения справедливости в мировых делах, для обеспечения баланса интересов тех процессов, которые развиваются по самым разным направлениям", - добавил российский министр.
"Впереди новые многосторонние форумы, прежде всего, уже открывшая свою работу генеральная ассамблея ООН, затем будет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и много других встреч на высшем и высоком уровнях. Уверен, что наша слаженная работа продолжится в ходе этих форумов и позволит обеспечить их результат, который будет отвечать чаяниям всех народов международного сообщества", - заключил Лавров.
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