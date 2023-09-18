https://ria.ru/20230918/podmoskove-1897035950.html

В Подмосковье за 2023 год очистили 39 водных объектов

В Подмосковье за 2023 год очистили 39 водных объектов - РИА Новости, 18.09.2023

В Подмосковье за 2023 год очистили 39 водных объектов

Тридцать девять прудов и озер очистили в Подмосковье за прошедший период 2023 года по программе "100 прудов и озер", сообщил министр экологии и... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:15

2023-09-18T17:15

2023-09-18T17:15

новости подмосковья

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Тридцать девять прудов и озер очистили в Подмосковье за прошедший период 2023 года по программе "100 прудов и озер", сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. "Мы ведем постоянный мониторинг состояния водных объектов. Но не менее важна для нас практическая работа по надзору за водоемами, снижению негативного воздействия на них, очистке и реабилитации. Уже третий год в регионе реализуется губернаторская программа "100 прудов и озер", только в нынешнем году удалось очистить уже 39 прудов и озер", - отметил Фирсов, слова которого цитирует пресс-служба министерства экологии и природопользования региона. По его словам, в рамках программы "Экология и окружающая среда Подмосковья" продолжается расчистка подмосковных рек. При этом, завершены работы на Нахабинке в Красногорске, продолжается расчистка Альбы в Лобне и Химках, Македонки и Малаховского озера в Раменском и Люберцах, Липки в Красногорске, активно идет санитарная очистка Протвы в Наро-Фоминском горокруге. Сегодня, 18 сентября, отмечается Всемирный день мониторинга воды. Праздник направлен на осведомленность населения о проблемах воды с целью дальнейшего участия общества в защите водных ресурсов во всем мире.

https://ria.ru/20230915/podmoskove-1896489653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, лобня