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В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения - РИА Новости, 18.09.2023
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10:54 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/pobeg-1896917452.html
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения - РИА Новости, 18.09.2023
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения
Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:54
2023-09-18T10:54
происшествия
иркутская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по региону. По его словам, заключенный 1974 года рождения незаконно покинул колонию-поселение при ИК-19 в рабочем посёлке Марково под Иркутском. "Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы… Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что за побег предусмотрен срок до 4 лет лишения свободы.
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происшествия, иркутская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения

Заключенный, отсидевший 22 года, сбежал из иркутской колонии в день освобождения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по региону.
По его словам, заключенный 1974 года рождения незаконно покинул колонию-поселение при ИК-19 в рабочем посёлке Марково под Иркутском.
"Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы… Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за побег предусмотрен срок до 4 лет лишения свободы.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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