https://ria.ru/20230918/pobeg-1896917452.html

В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения

В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения - РИА Новости, 18.09.2023

В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения

Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:54

2023-09-18T10:54

2023-09-18T10:54

происшествия

иркутская область

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599760607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d056fe9956c2b06cecd0ce48f1f32842.jpg

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по региону. По его словам, заключенный 1974 года рождения незаконно покинул колонию-поселение при ИК-19 в рабочем посёлке Марково под Иркутском. "Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы… Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что за побег предусмотрен срок до 4 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)