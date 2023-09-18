https://ria.ru/20230918/pobeg-1896917452.html
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения - РИА Новости, 18.09.2023
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения
Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:54
2023-09-18T10:54
2023-09-18T10:54
происшествия
иркутская область
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по региону. По его словам, заключенный 1974 года рождения незаконно покинул колонию-поселение при ИК-19 в рабочем посёлке Марково под Иркутском. "Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы… Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что за побег предусмотрен срок до 4 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230731/pobeg-1887272695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день освобождения
Заключенный, отсидевший 22 года, сбежал из иркутской колонии в день освобождения
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал из колонии-поселения в Иркутской области в день своего выхода из нее, ему грозит новый срок, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН РФ по региону.
По его словам, заключенный 1974 года рождения незаконно покинул колонию-поселение при ИК-19 в рабочем посёлке Марково под Иркутском.
"Там осужденные находится не за забором, грубо говоря, а свободно передвигаются по территории и могут выводиться за ее пределы… Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что за побег предусмотрен срок до 4 лет лишения свободы.
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