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Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ - РИА Новости, 18.09.2023
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18:35 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/peregovory-1897060420.html
Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ
Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ - РИА Новости, 18.09.2023
Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ
Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам замминистра финансов... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:35
2023-09-18T18:35
экономика
оаэ
россия
оман
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сближаем позиции. Очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца. Работаем", - сказал он, комментируя вопрос о том, как продвигаются переговоры о налоговом соглашении с ОАЭ. Сазанов также отметил, что переговоры с другими юрисдикциями возможны, "если будет интерес у российского бизнеса, с кем надо будет провести переговоры". "Мы открыты. На данный момент с Арабскими Эмиратами - да (ведём переговоры - ред.), - добавил замминистра. На уточняющий вопрос, только ли с ОАЭ ведутся переговоры, он ответил: "Да. С Оманом мы уже подписали, сейчас пойдет на ратификацию. С Малайзией мы завершили переговоры, сейчас в процессе переговоров с Арабскими Эмиратами". В начале июне Оманское госагентство новостей ONA и российский Минфин сообщили, что правительства султаната Оман и России подписали в Маскате соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов для расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Тогда уточнялось, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали действовать с начала 2024 года. Позже в июне Сазанов сообщил, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией - ищет взаимоприемлемые решения. В конце прошлого года Минфин сообщил, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию. Тогда Минфин объяснил, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.
https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html
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экономика, оаэ, россия, оман, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, ОАЭ, Россия, Оман, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

Сазанов: Минфин РФ продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Сближаем позиции. Очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца. Работаем", - сказал он, комментируя вопрос о том, как продвигаются переговоры о налоговом соглашении с ОАЭ.
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Сазанов также отметил, что переговоры с другими юрисдикциями возможны, "если будет интерес у российского бизнеса, с кем надо будет провести переговоры". "Мы открыты. На данный момент с Арабскими Эмиратами - да (ведём переговоры - ред.), - добавил замминистра.
На уточняющий вопрос, только ли с ОАЭ ведутся переговоры, он ответил: "Да. С Оманом мы уже подписали, сейчас пойдет на ратификацию. С Малайзией мы завершили переговоры, сейчас в процессе переговоров с Арабскими Эмиратами".
В начале июне Оманское госагентство новостей ONA и российский Минфин сообщили, что правительства султаната Оман и России подписали в Маскате соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов для расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Тогда уточнялось, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали действовать с начала 2024 года. Позже в июне Сазанов сообщил, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией - ищет взаимоприемлемые решения.
В конце прошлого года Минфин сообщил, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию. Тогда Минфин объяснил, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.
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