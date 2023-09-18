https://ria.ru/20230918/peregovory-1897060420.html

Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ - РИА Новости, 18.09.2023

Минфин России продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам замминистра финансов... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:35

2023-09-18T18:35

2023-09-18T18:35

экономика

оаэ

россия

оман

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ, очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сближаем позиции. Очередной раунд состоится в течение ближайшего месяца. Работаем", - сказал он, комментируя вопрос о том, как продвигаются переговоры о налоговом соглашении с ОАЭ. Сазанов также отметил, что переговоры с другими юрисдикциями возможны, "если будет интерес у российского бизнеса, с кем надо будет провести переговоры". "Мы открыты. На данный момент с Арабскими Эмиратами - да (ведём переговоры - ред.), - добавил замминистра. На уточняющий вопрос, только ли с ОАЭ ведутся переговоры, он ответил: "Да. С Оманом мы уже подписали, сейчас пойдет на ратификацию. С Малайзией мы завершили переговоры, сейчас в процессе переговоров с Арабскими Эмиратами". В начале июне Оманское госагентство новостей ONA и российский Минфин сообщили, что правительства султаната Оман и России подписали в Маскате соглашение об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов для расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Тогда уточнялось, что ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали действовать с начала 2024 года. Позже в июне Сазанов сообщил, что министерство продолжает работу над корректировкой налоговых соглашений с Турцией, ОАЭ, Малайзией - ищет взаимоприемлемые решения. В конце прошлого года Минфин сообщил, что готовится к переговорам по налоговым соглашениям с ОАЭ, Турцией и Малайзией, с Оманом все уже готово к подписанию. Тогда Минфин объяснил, что целью пересмотра налоговых соглашений со странами и заключения новых является привлечение прямых инвестиций в российскую экономику за счет создания комфортных налоговых условий в РФ, конкурентных с другими юрисдикциями.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230825/briks-1892081995.html

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экономика, оаэ, россия, оман, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)