https://ria.ru/20230918/pavodki-1896892020.html
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки - РИА Новости, 18.09.2023
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки
Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:59
2023-09-18T07:59
2023-09-18T07:59
в мире
девон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215520_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_9b8dc3fbc917fcfe2f36416113c278bd.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон. "После ливневых паводков, которые произошли в воскресенье во второй половине дня и привели к закрытию аэропорта, наши сотрудники неустанно работают над очисткой территории", - говорится на странице международного аэропорта Эксетер в соцсети X (бывший Twitter). На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что аэропорт затопило, и пассажиры стоят в воде. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в понедельник в первой половине дня. Как сообщает местный портал Devon Live, из-за непогоды был также закрыт зоопарк в городе Пейнтон графства Девон.
https://ria.ru/20230828/vospolnenie-1892596702.html
девон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c8a6617fab063516b85c9f0ae300e21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, девон, великобритания
В мире, Девон, Великобритания
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки
На юго-западе Британии из-за мощных ливневых паводков закрыли аэропорт и зоопарк
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон.
«
"После ливневых паводков, которые произошли в воскресенье во второй половине дня и привели к закрытию аэропорта, наши сотрудники неустанно работают над очисткой территории", - говорится на странице международного аэропорта Эксетер в соцсети X (бывший Twitter).
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что аэропорт затопило, и пассажиры стоят в воде. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в понедельник в первой половине дня.
Как сообщает местный портал Devon Live, из-за непогоды был также закрыт зоопарк в городе Пейнтон графства Девон.
Аграриям Приморья восполнят ущерб от паводка из федерального бюджета