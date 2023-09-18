https://ria.ru/20230918/pavodki-1896892020.html

На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки

На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки - РИА Новости, 18.09.2023

На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки

Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:59

2023-09-18T07:59

2023-09-18T07:59

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон. "После ливневых паводков, которые произошли в воскресенье во второй половине дня и привели к закрытию аэропорта, наши сотрудники неустанно работают над очисткой территории", - говорится на странице международного аэропорта Эксетер в соцсети X (бывший Twitter). На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что аэропорт затопило, и пассажиры стоят в воде. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в понедельник в первой половине дня. Как сообщает местный портал Devon Live, из-за непогоды был также закрыт зоопарк в городе Пейнтон графства Девон.

https://ria.ru/20230828/vospolnenie-1892596702.html

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