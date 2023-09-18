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На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки - РИА Новости, 18.09.2023
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07:59 18.09.2023
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На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки - РИА Новости, 18.09.2023
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки
Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:59
2023-09-18T07:59
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон. "После ливневых паводков, которые произошли в воскресенье во второй половине дня и привели к закрытию аэропорта, наши сотрудники неустанно работают над очисткой территории", - говорится на странице международного аэропорта Эксетер в соцсети X (бывший Twitter). На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что аэропорт затопило, и пассажиры стоят в воде. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в понедельник в первой половине дня. Как сообщает местный портал Devon Live, из-за непогоды был также закрыт зоопарк в городе Пейнтон графства Девон.
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в мире, девон, великобритания
В мире, Девон, Великобритания
На юго-запад Британии обрушились ливневые паводки

На юго-западе Британии из-за мощных ливневых паводков закрыли аэропорт и зоопарк

© AP Photo / Matt DunhamЧеловек идет под зонтом в цвете флага Великобритании
Человек идет под зонтом в цвете флага Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Человек идет под зонтом в цвете флага Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ливневые паводки обрушились на юго-запад Великобритании, закрыты аэропорт и зоопарк в графстве Девон.
«
"После ливневых паводков, которые произошли в воскресенье во второй половине дня и привели к закрытию аэропорта, наши сотрудники неустанно работают над очисткой территории", - говорится на странице международного аэропорта Эксетер в соцсети X (бывший Twitter).
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что аэропорт затопило, и пассажиры стоят в воде. Ожидается, что аэропорт возобновит работу в понедельник в первой половине дня.
Как сообщает местный портал Devon Live, из-за непогоды был также закрыт зоопарк в городе Пейнтон графства Девон.
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