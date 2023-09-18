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Путин подписал указ о цифровом паспорте - РИА Новости, 18.09.2023
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19:12 18.09.2023 (обновлено: 21:58 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html
Путин подписал указ о цифровом паспорте
Путин подписал указ о цифровом паспорте - РИА Новости, 18.09.2023
Путин подписал указ о цифровом паспорте
Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность с помощью мобильного приложения "Госуслуги", к их бумажной версии, следует... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:12
2023-09-18T21:58
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность с помощью мобильного приложения "Госуслуги", к их бумажной версии, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.Так, гражданин сможет предоставлять сведения о себе в электронном виде. Эта информация будет приравниваться к данным, содержащимся в бумажной версии документов."Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных госорганами, &lt;...&gt; в электронной форме с использованием мобильного приложения &lt;...&gt; информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг, приравнивается &lt;...&gt; к предъявлению указанных документов", — говорится в тексте.Уточняется, что предъявлять документы в электронной форме можно будет по желанию. При этом в мобильном приложении будут использоваться шифровальные (криптографические) средства.Кроме того, глава государства поручил правительству составить список документов, которые можно будет предоставить онлайн. Власти также должны утвердить порядок использования приложения "Госуслуги", состав сведений и способ их обработки.В свою очередь, Минцифры будет вести реестр юрлиц и видов их деятельности, для осуществления которой используются информация, переданная в электронном виде.
https://ria.ru/20230809/gosuslugi-1888973285.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин подписал указ о цифровом паспорте

Путин подписал указ о введении в РФ цифрового паспорта

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность с помощью мобильного приложения "Госуслуги", к их бумажной версии, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.
Так, гражданин сможет предоставлять сведения о себе в электронном виде. Эта информация будет приравниваться к данным, содержащимся в бумажной версии документов.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Роскомнадзор дал совет по защите аккаунта на "Госуслугах"
9 августа, 05:46
"Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных госорганами, <...> в электронной форме с использованием мобильного приложения <...> информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг, приравнивается <...> к предъявлению указанных документов", — говорится в тексте.
Уточняется, что предъявлять документы в электронной форме можно будет по желанию. При этом в мобильном приложении будут использоваться шифровальные (криптографические) средства.
Кроме того, глава государства поручил правительству составить список документов, которые можно будет предоставить онлайн. Власти также должны утвердить порядок использования приложения "Госуслуги", состав сведений и способ их обработки.
В свою очередь, Минцифры будет вести реестр юрлиц и видов их деятельности, для осуществления которой используются информация, переданная в электронном виде.
Электронный полис ОМС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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25 августа, 14:08
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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