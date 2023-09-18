https://ria.ru/20230918/pasport-1897067045.html

Путин подписал указ о цифровом паспорте

Путин подписал указ о цифровом паспорте - РИА Новости, 18.09.2023

Путин подписал указ о цифровом паспорте

Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность с помощью мобильного приложения "Госуслуги", к их бумажной версии, следует... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T19:12

2023-09-18T19:12

2023-09-18T21:58

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин приравнял предъявление документов, удостоверяющих личность с помощью мобильного приложения "Госуслуги", к их бумажной версии, следует из указа на портале официального опубликования правовых актов.Так, гражданин сможет предоставлять сведения о себе в электронном виде. Эта информация будет приравниваться к данным, содержащимся в бумажной версии документов."Представление гражданами России сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных госорганами, <...> в электронной форме с использованием мобильного приложения <...> информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг, приравнивается <...> к предъявлению указанных документов", — говорится в тексте.Уточняется, что предъявлять документы в электронной форме можно будет по желанию. При этом в мобильном приложении будут использоваться шифровальные (криптографические) средства.Кроме того, глава государства поручил правительству составить список документов, которые можно будет предоставить онлайн. Власти также должны утвердить порядок использования приложения "Госуслуги", состав сведений и способ их обработки.В свою очередь, Минцифры будет вести реестр юрлиц и видов их деятельности, для осуществления которой используются информация, переданная в электронном виде.

https://ria.ru/20230809/gosuslugi-1888973285.html

https://ria.ru/20230825/oms-1892033580.html

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россия, общество, владимир путин