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В Мексике объяснили участие российских солдат в параде в День независимости - РИА Новости, 18.09.2023
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20:50 18.09.2023 (обновлено: 20:51 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/parad-1897087533.html
В Мексике объяснили участие российских солдат в параде в День независимости
В Мексике объяснили участие российских солдат в параде в День независимости - РИА Новости, 18.09.2023
В Мексике объяснили участие российских солдат в параде в День независимости
Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал не раздувать скандал после того, как в параде по случаю Дня независимости Мексики по центральной площади РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T20:50
2023-09-18T20:51
в мире
мексика
россия
андрес мануэль лопес обрадор
сша
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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал не раздувать скандал после того, как в параде по случаю Дня независимости Мексики по центральной площади страны прошли солдаты российского 154-го Преображенского полка - к участию в шествии приглашали все страны, с которыми Мексика поддерживает отношения. "Это (критика - ред.) привлекло мое внимание, потому что в параде участвовали и китайцы, что никого не задело - всё из-за России. Были приглашены все правительства, с которыми Мексика поддерживает отношения, так всегда делается", - заявил политик в ходе пресс-конференции в национальном дворце. В субботу в мексиканской столице прошел военный парад по случаю дня независимости, участниками которого стали солдаты 154 Преображенского полка, основанного Петром I в 17 веке. По словам президента Мексики, по этому случаю в Мексику помимо воинских подразделений приехали несколько министров обороны, а также начальник Северного командования США и военные чины других стран.
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в мире, мексика, россия, андрес мануэль лопес обрадор, сша
В мире, Мексика, Россия, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, США
В Мексике объяснили участие российских солдат в параде в День независимости

Глава Мексики призвал не раздувать скандал из-за участия солдат из РФ в параде

CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Флаг Мексики
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Флаг Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 сен - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал не раздувать скандал после того, как в параде по случаю Дня независимости Мексики по центральной площади страны прошли солдаты российского 154-го Преображенского полка - к участию в шествии приглашали все страны, с которыми Мексика поддерживает отношения.
"Это (критика - ред.) привлекло мое внимание, потому что в параде участвовали и китайцы, что никого не задело - всё из-за России. Были приглашены все правительства, с которыми Мексика поддерживает отношения, так всегда делается", - заявил политик в ходе пресс-конференции в национальном дворце.
В субботу в мексиканской столице прошел военный парад по случаю дня независимости, участниками которого стали солдаты 154 Преображенского полка, основанного Петром I в 17 веке. По словам президента Мексики, по этому случаю в Мексику помимо воинских подразделений приехали несколько министров обороны, а также начальник Северного командования США и военные чины других стран.
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума
9 сентября, 09:18
 
В миреМексикаРоссияАндрес Мануэль Лопес ОбрадорСША
 
 
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