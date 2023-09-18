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Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом - РИА Новости, 18.09.2023
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Религия
 
14:50 18.09.2023 (обновлено: 15:43 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/papa-1896993674.html
Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом
Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом - РИА Новости, 18.09.2023
Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом
Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:50
2023-09-18T15:43
религия
гавана
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
иван солтановский
русская православная церковь
римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику."Папа Франциск с теплотой вспомнил свою встречу с патриархом Кириллом в Гаване и выразил надежду, что она будет не последней и он сможет вновь увидеться с предстоятелем РПЦ", - сказал посол РФ, который передал понтифику привет от главы Русской православной церкви.В конце июня патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. Как рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), тогда были обсуждены "различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами".В сентябре 2022 года в интервью РИА Новости митрополит Антоний указал, что "общение папы и патриарха в нынешней сложной ситуации в мире могло бы быть важным и полезным". Однако он подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать серьезная подготовка, как была перед первой встречей глав церквей в Гаване, а по ее итогам "должен иметь место важный, результативный документ, совместное заявление".Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
https://ria.ru/20230908/rimskiy-1894940368.html
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гавана, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), иван солтановский, русская православная церковь, римско-католическая церковь, маттео дзуппи, московский патриархат
Религия, Гавана, Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иван Солтановский, Русская православная церковь, Римско-католическая церковь, Маттео Дзуппи, Московский Патриархат
Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом

Папа Франциск заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.
"Папа Франциск с теплотой вспомнил свою встречу с патриархом Кириллом в Гаване и выразил надежду, что она будет не последней и он сможет вновь увидеться с предстоятелем РПЦ", - сказал посол РФ, который передал понтифику привет от главы Русской православной церкви.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Марселе таксисты пообещали устроить забастовку в день мессы папы римского
8 сентября, 12:20
В конце июня патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. Как рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), тогда были обсуждены "различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами".
В сентябре 2022 года в интервью РИА Новости митрополит Антоний указал, что "общение папы и патриарха в нынешней сложной ситуации в мире могло бы быть важным и полезным". Однако он подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать серьезная подготовка, как была перед первой встречей глав церквей в Гаване, а по ее итогам "должен иметь место важный, результативный документ, совместное заявление".
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Папа римский выразил заинтересованность в миротворческой миссии на Украине
Вчера, 14:37
 
РелигияГаванаРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иван СолтановскийРусская православная церковьРимско-католическая церковьМаттео ДзуппиМосковский Патриархат
 
 
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