https://ria.ru/20230918/papa-1896993674.html

Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом

Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом - РИА Новости, 18.09.2023

Папа римский заявил о надежде на новую встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T14:50

2023-09-18T14:50

2023-09-18T15:43

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франциск (хорхе марио бергольо)

иван солтановский

русская православная церковь

римско-католическая церковь

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ВАТИКАН, 18 сен - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику."Папа Франциск с теплотой вспомнил свою встречу с патриархом Кириллом в Гаване и выразил надежду, что она будет не последней и он сможет вновь увидеться с предстоятелем РПЦ", - сказал посол РФ, который передал понтифику привет от главы Русской православной церкви.В конце июня патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. Как рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), тогда были обсуждены "различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами".В сентябре 2022 года в интервью РИА Новости митрополит Антоний указал, что "общение папы и патриарха в нынешней сложной ситуации в мире могло бы быть важным и полезным". Однако он подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать серьезная подготовка, как была перед первой встречей глав церквей в Гаване, а по ее итогам "должен иметь место важный, результативный документ, совместное заявление".Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

https://ria.ru/20230908/rimskiy-1894940368.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896990706.html

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гавана, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), иван солтановский, русская православная церковь, римско-католическая церковь, маттео дзуппи, московский патриархат