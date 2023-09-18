Рейтинг@Mail.ru
Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 18.09.2023 (обновлено: 07:44 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/pamyatnik-1896886470.html
Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну
Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну - РИА Новости, 18.09.2023
Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну
Ленинский районный суд Владивостока принял к производству административный иск к властям города с требованием снести установленный в столице Дальнего Востока... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:15
2023-09-18T07:44
александр солженицын
владивосток
тында
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896886332_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_b059ef223b1f24f2bd0367d4922794a9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока принял к производству административный иск к властям города с требованием снести установленный в столице Дальнего Востока памятник писателю Александру Солженицыну, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. По информации из телеграм-канала пресс-службы, иск к администрации Владивостока, городскому управлению градостроительства и архитектуры, а также к городской думе ранее был подан в Ленинский районный суд жителем города Тынды Амурской области. Истец требует признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник. Свои требования житель Тынды обосновал тем, что Солженицын - спорная фигура в современной России. "Административное исковое заявление жителя Тынды, который просит демонтировать установленную во Владивостоке скульптуру Солженицыну А.И., принято к производству. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 5 октября 2023", - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Приморья. Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Сам писатель побывал в городе в 1994 году, возвращаясь из США, где жил с 1976 года.
https://ria.ru/20230911/pamyatnik-1895498749.html
владивосток
тында
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896886332_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_72bfaefede99461747b534f2a85d6a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр солженицын, владивосток, тында, дальний восток
Александр Солженицын, Владивосток, Тында, Дальний Восток
Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну

Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника писателю Солженицыну

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке
Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока принял к производству административный иск к властям города с требованием снести установленный в столице Дальнего Востока памятник писателю Александру Солженицыну, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
По информации из телеграм-канала пресс-службы, иск к администрации Владивостока, городскому управлению градостроительства и архитектуры, а также к городской думе ранее был подан в Ленинский районный суд жителем города Тынды Амурской области. Истец требует признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник. Свои требования житель Тынды обосновал тем, что Солженицын - спорная фигура в современной России.
"Административное исковое заявление жителя Тынды, который просит демонтировать установленную во Владивостоке скульптуру Солженицыну А.И., принято к производству. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 5 октября 2023", - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Приморья.
Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Сам писатель побывал в городе в 1994 году, возвращаясь из США, где жил с 1976 года.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В штаб-квартире СВР открыли памятник Дзержинскому
11 сентября, 10:27
 
Александр СолженицынВладивостокТындаДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала