https://ria.ru/20230918/pamyatnik-1896886470.html

Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну

Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну - РИА Новости, 18.09.2023

Суд во Владивостоке принял иск к властям о сносе памятника Солженицыну

Ленинский районный суд Владивостока принял к производству административный иск к властям города с требованием снести установленный в столице Дальнего Востока... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T07:15

2023-09-18T07:15

2023-09-18T07:44

александр солженицын

владивосток

тында

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока принял к производству административный иск к властям города с требованием снести установленный в столице Дальнего Востока памятник писателю Александру Солженицыну, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. По информации из телеграм-канала пресс-службы, иск к администрации Владивостока, городскому управлению градостроительства и архитектуры, а также к городской думе ранее был подан в Ленинский районный суд жителем города Тынды Амурской области. Истец требует признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник. Свои требования житель Тынды обосновал тем, что Солженицын - спорная фигура в современной России. "Административное исковое заявление жителя Тынды, который просит демонтировать установленную во Владивостоке скульптуру Солженицыну А.И., принято к производству. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 5 октября 2023", - говорится в сообщении пресс-службы судебной системы Приморья. Памятник Солженицыну был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Сам писатель побывал в городе в 1994 году, возвращаясь из США, где жил с 1976 года.

https://ria.ru/20230911/pamyatnik-1895498749.html

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александр солженицын, владивосток, тында, дальний восток