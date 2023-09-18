Рейтинг@Mail.ru
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 18.09.2023 (обновлено: 06:46 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/palets-1896883224.html
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки - РИА Новости, 18.09.2023
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки
Ребёнку в детском саду села Поярково Михайловского района Приамурья дверью оторвало фалангу пальца руки, прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:47
2023-09-18T06:46
михайловский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Ребёнку в детском саду села Поярково Михайловского района Приамурья дверью оторвало фалангу пальца руки, прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба на сумму иллион рублей, сообщает надзорное ведомство региона.Инцидент произошел 6 сентября в детском саду №7 "Колосок". Прокуратура Михайловского района установила, что воспитатель оставила детей в группе без присмотра, помощник воспитателя находилась в этот день в отпуске, а заведующая детсадом не приняла меры к замещению сотрудника.Кроме того, установлено, что двери лестничных клеток учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания. Прокуратура внесла представление устранить выявленные нарушения."Установлено, что в детском саду при закрытии ребенком двери произошла травматическая ампутация фаланги пальца малолетнего. В нарушение требований законодательства, должностной инструкции воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в дошкольном образовательном учреждении, допустила оставление их без присмотра, что повлекло за собой причинение вреда здоровью ребенка. Прокурор района в Михайловский районный суд направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
https://ria.ru/20230915/otravlenie-1896443824.html
https://ria.ru/20230918/dtp-1896882958.html
михайловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михайловский район, происшествия
Михайловский район, Происшествия
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки

В детсаду приамурского села Поярково ребенку дверью оторвало фалангу пальца руки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Ребёнку в детском саду села Поярково Михайловского района Приамурья дверью оторвало фалангу пальца руки, прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба на сумму иллион рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
Инцидент произошел 6 сентября в детском саду №7 "Колосок". Прокуратура Михайловского района установила, что воспитатель оставила детей в группе без присмотра, помощник воспитателя находилась в этот день в отпуске, а заведующая детсадом не приняла меры к замещению сотрудника.
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Узбекистане госпитализировали 24 ребенка после отравления в детсаду
15 сентября, 06:22
Кроме того, установлено, что двери лестничных клеток учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания. Прокуратура внесла представление устранить выявленные нарушения.
"Установлено, что в детском саду при закрытии ребенком двери произошла травматическая ампутация фаланги пальца малолетнего. В нарушение требований законодательства, должностной инструкции воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в дошкольном образовательном учреждении, допустила оставление их без присмотра, что повлекло за собой причинение вреда здоровью ребенка. Прокурор района в Михайловский районный суд направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Девушка без прав устроила ДТП в Бурятии, погибли три подростка
05:32
 
Михайловский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала