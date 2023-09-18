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В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки - РИА Новости, 18.09.2023
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки
Ребёнку в детском саду села Поярково Михайловского района Приамурья дверью оторвало фалангу пальца руки, прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:47
2023-09-18T05:47
2023-09-18T06:46
михайловский район
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости. Ребёнку в детском саду села Поярково Михайловского района Приамурья дверью оторвало фалангу пальца руки, прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба на сумму иллион рублей, сообщает надзорное ведомство региона.Инцидент произошел 6 сентября в детском саду №7 "Колосок". Прокуратура Михайловского района установила, что воспитатель оставила детей в группе без присмотра, помощник воспитателя находилась в этот день в отпуске, а заведующая детсадом не приняла меры к замещению сотрудника.Кроме того, установлено, что двери лестничных клеток учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания. Прокуратура внесла представление устранить выявленные нарушения."Установлено, что в детском саду при закрытии ребенком двери произошла травматическая ампутация фаланги пальца малолетнего. В нарушение требований законодательства, должностной инструкции воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в дошкольном образовательном учреждении, допустила оставление их без присмотра, что повлекло за собой причинение вреда здоровью ребенка. Прокурор района в Михайловский районный суд направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
https://ria.ru/20230915/otravlenie-1896443824.html
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михайловский район, происшествия
Михайловский район, Происшествия
В приамурском детсаду ребенку оторвало фалангу пальца руки
В детсаду приамурского села Поярково ребенку дверью оторвало фалангу пальца руки
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сен – РИА Новости.
Ребёнку в детском саду села Поярково Михайловского района Приамурья дверью оторвало фалангу пальца руки, прокуратура подала иск о компенсации морального ущерба на сумму иллион рублей, сообщает
надзорное ведомство региона.
Инцидент произошел 6 сентября в детском саду №7 "Колосок". Прокуратура Михайловского района установила, что воспитатель оставила детей в группе без присмотра, помощник воспитателя находилась в этот день в отпуске, а заведующая детсадом не приняла меры к замещению сотрудника.
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Кроме того, установлено, что двери лестничных клеток учреждения не имеют приспособлений для самозакрывания. Прокуратура внесла представление устранить выявленные нарушения.
"Установлено, что в детском саду при закрытии ребенком двери произошла травматическая ампутация фаланги пальца малолетнего. В нарушение требований законодательства, должностной инструкции воспитатель не обеспечила безопасное нахождение малолетних детей в дошкольном образовательном учреждении, допустила оставление их без присмотра, что повлекло за собой причинение вреда здоровью ребенка. Прокурор района в Михайловский районный суд направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
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