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На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров - РИА Новости, 18.09.2023
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05:20 18.09.2023 (обновлено: 10:41 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/padenie-1896882547.html
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров - РИА Новости, 18.09.2023
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров
В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:20
2023-09-18T10:41
магаданская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По информации ведомства, это произошло минувшей ночью на Нюклинской косе, в районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы. Водитель не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров. "Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль, извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами", — говорится в публикации.По словам спасателей, мужчина "родился в рубашке", поскольку такие происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами.
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магаданская область
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магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Магаданская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров

В Магаданской области водитель выжил, упав со скалы высотой 200 метров

© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиСотрудники МЧС на месте проишествия
Сотрудники МЧС на месте проишествия - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
Сотрудники МЧС на месте проишествия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС.
По информации ведомства, это произошло минувшей ночью на Нюклинской косе, в районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы. Водитель не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров.
"Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль, извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами", — говорится в публикации.
По словам спасателей, мужчина "родился в рубашке", поскольку такие происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами.
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Магаданская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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