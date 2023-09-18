https://ria.ru/20230918/padenie-1896882547.html
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров - РИА Новости, 18.09.2023
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров
В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:20
2023-09-18T05:20
2023-09-18T10:41
магаданская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896896364_0:181:1024:757_1920x0_80_0_0_687263dd608034f765248dbead7e23f0.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По информации ведомства, это произошло минувшей ночью на Нюклинской косе, в районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы. Водитель не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров. "Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль, извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами", — говорится в публикации.По словам спасателей, мужчина "родился в рубашке", поскольку такие происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами.
https://ria.ru/20230829/kaskader-1893008240.html
магаданская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896896364_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9fbca890e8f2f1d061a51d208c6807db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Магаданская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров
В Магаданской области водитель выжил, упав со скалы высотой 200 метров