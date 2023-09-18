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На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров

На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров - РИА Новости, 18.09.2023

На Колыме водитель отделался ушибами после падения с высоты 200 метров

В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T05:20

2023-09-18T05:20

2023-09-18T10:41

магаданская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Магаданской области автомобилист выжил после падения со скалы высотой 200 метров, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. По информации ведомства, это произошло минувшей ночью на Нюклинской косе, в районе первой смотровой площадки на девятом километре Ольской трассы. Водитель не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров. "Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль, извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами", — говорится в публикации.По словам спасателей, мужчина "родился в рубашке", поскольку такие происшествия, как правило, заканчиваются тяжелыми травмами.

https://ria.ru/20230829/kaskader-1893008240.html

магаданская область

россия

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магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия