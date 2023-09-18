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Небензя прокомментировал спекуляции о поставках Пхеньяном оружия Москве - РИА Новости, 18.09.2023
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08:34 18.09.2023 (обновлено: 10:36 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/oruzhie-1896893897.html
Небензя прокомментировал спекуляции о поставках Пхеньяном оружия Москве
Небензя прокомментировал спекуляции о поставках Пхеньяном оружия Москве - РИА Новости, 18.09.2023
Небензя прокомментировал спекуляции о поставках Пхеньяном оружия Москве
Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:34
2023-09-18T10:36
оон
в мире
россия
василий небензя
кндр (северная корея)
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ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.Отвечая на вопрос о том, какова реакция Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".Такие обвинения, по его словам, "не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию".В конце августа Белый дом США выразил опасение, что "переговоры по вооружениям между РФ и КНДР" якобы активно продвигаются. Те же обеспокоенности якобы имеющимися договоренностями о поставках северокорейского оружия в РФ выражала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она призвала Пхеньян "прекратить свои переговоры с РФ по вооружениям". В частности, дипломат заявила, что Россия якобы ведет переговоры о потенциальных сделках на поставку значительных объемов и нескольких типов боеприпасов из КНДР для использования против Украины.Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.Читайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
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оон, в мире, россия, василий небензя, кндр (северная корея)
ООН, В мире, Россия, Василий Небензя, КНДР (Северная Корея)
Небензя прокомментировал спекуляции о поставках Пхеньяном оружия Москве

Небензя: в СБ ООН не подтвердили спекуляции о поставках КНДР оружия России

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Эксперты санкционного комитета СБ ООН не подтверждают заявлений о якобы передаче Пхеньяном оружия России, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
Отвечая на вопрос о том, какова реакция Москвы на обвинения США в адрес КНДР в поставках оружия России, а также на угрозу введения санкций, Небензя сказал: "На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ".
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Такие обвинения, по его словам, "не подтверждают даже в группе санкционных экспертов профильного комитета Совета безопасности, в которую… входят представители западных стран, включая США и Великобританию".
В конце августа Белый дом США выразил опасение, что "переговоры по вооружениям между РФ и КНДР" якобы активно продвигаются. Те же обеспокоенности якобы имеющимися договоренностями о поставках северокорейского оружия в РФ выражала американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она призвала Пхеньян "прекратить свои переговоры с РФ по вооружениям". В частности, дипломат заявила, что Россия якобы ведет переговоры о потенциальных сделках на поставку значительных объемов и нескольких типов боеприпасов из КНДР для использования против Украины.
Ранее свой визит в Россию завершил лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и КНДР не подписывали соглашений ни по военно-техническому сотрудничеству, ни по другим темам.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
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