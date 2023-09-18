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Путь к целям ООН усложнился из-за конфликта на Украине, заявил глава Чехии - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 18.09.2023 (обновлено: 23:20 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/oon-1897102234.html
Путь к целям ООН усложнился из-за конфликта на Украине, заявил глава Чехии
Путь к целям ООН усложнился из-за конфликта на Украине, заявил глава Чехии - РИА Новости, 18.09.2023
Путь к целям ООН усложнился из-за конфликта на Украине, заявил глава Чехии
Путь к достижению целей устойчивого развития (ЦУР) весьма непрост, после эпидемии ковида теперь его тормозит конфликт на Украине, заявил в понедельник президент РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T23:18
2023-09-18T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
чехия
владимир путин
петр павел
оон
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Путь к достижению целей устойчивого развития (ЦУР) весьма непрост, после эпидемии ковида теперь его тормозит конфликт на Украине, заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел на посвященном ЦУР саммите ООН, сообщило агентство ЧТК. "К сожалению, путь к достижению ЦУР сопряжен с большими трудностями. После пандемии COVID-19 сейчас мы сталкиваемся с катастрофическими последствиями агрессивных действий России на Украине. Эта война приводит не только к огромным человеческим страданиям, но и к масштабному продовольственному и энергетическому кризису. Агрессия России против Украины оказывает прямое влияние на достижение целей устойчивого развития не только в наиболее пострадавших районах, но и в глобальном масштабе", - цитирует агентство Павела. По мнению чешского президента, необходимо срочно подчеркнуть связь между миром, безопасностью, развитием, климатом, окружающей средой и правами человека, а также сделать больший акцент на мире, справедливости и сильных институтах. "Никто не должен остаться в стороне", - подчеркнул Павел. "Чешская республика полностью осознает свою глобальную ответственность. Мы обязуемся в период с 2024 по 2027 год внести в Зеленый климатический фонд сумму в размере четырех миллионов долларов", - заявил Павел. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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в мире, россия, украина, чехия, владимир путин, петр павел, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Чехия, Владимир Путин, Петр Павел, ООН, НАТО
Путь к целям ООН усложнился из-за конфликта на Украине, заявил глава Чехии

Президент Чехии: достижение целей ООН усложнилось из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Путь к достижению целей устойчивого развития (ЦУР) весьма непрост, после эпидемии ковида теперь его тормозит конфликт на Украине, заявил в понедельник президент Чехии Петр Павел на посвященном ЦУР саммите ООН, сообщило агентство ЧТК.
"К сожалению, путь к достижению ЦУР сопряжен с большими трудностями. После пандемии COVID-19 сейчас мы сталкиваемся с катастрофическими последствиями агрессивных действий России на Украине. Эта война приводит не только к огромным человеческим страданиям, но и к масштабному продовольственному и энергетическому кризису. Агрессия России против Украины оказывает прямое влияние на достижение целей устойчивого развития не только в наиболее пострадавших районах, но и в глобальном масштабе", - цитирует агентство Павела.
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По мнению чешского президента, необходимо срочно подчеркнуть связь между миром, безопасностью, развитием, климатом, окружающей средой и правами человека, а также сделать больший акцент на мире, справедливости и сильных институтах. "Никто не должен остаться в стороне", - подчеркнул Павел.
"Чешская республика полностью осознает свою глобальную ответственность. Мы обязуемся в период с 2024 по 2027 год внести в Зеленый климатический фонд сумму в размере четырех миллионов долларов", - заявил Павел.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЧехияВладимир ПутинПетр ПавелООННАТО
 
 
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