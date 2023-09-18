https://ria.ru/20230918/oon-1897093251.html
Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН
Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему ничего не известно о том, планируются ли какие-либо... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T21:47
2023-09-18T21:47
2023-09-18T22:06
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сен - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему ничего не известно о том, планируются ли какие-либо встречи делегатов США с представителями РФ на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Мне неизвестно о каких-либо двусторонних дискуссиях", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, планируются ли двусторонние встречи США с представителями РФ.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html
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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сша, джон кирби, нью-йорк (город)
В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, США, Джон Кирби, Нью-Йорк (город)
Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН
Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами РФ в ООН