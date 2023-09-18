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Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН

Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН - РИА Новости, 18.09.2023

Кирби заявил об отсутствии информации о встречах с делегатами России в ООН

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему ничего не известно о том, планируются ли какие-либо... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T21:47

2023-09-18T21:47

2023-09-18T22:06

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сен - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ему ничего не известно о том, планируются ли какие-либо встречи делегатов США с представителями РФ на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН."Мне неизвестно о каких-либо двусторонних дискуссиях", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, планируются ли двусторонние встречи США с представителями РФ.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230917/amerika-1896702718.html

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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, сша, джон кирби, нью-йорк (город)