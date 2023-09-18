https://ria.ru/20230918/oon-1897062023.html

Дипломат раскритиковал участие третьих стран в иске Украины против России

Дипломат раскритиковал участие третьих стран в иске Украины против России - РИА Новости, 18.09.2023

Дипломат раскритиковал участие третьих стран в иске Украины против России

Присоединение более чем 30 стран к иску Украины против РФ по конвенции о геноциде продиктовано стремлением Запада оказать политическое давление на суд ООН и... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:44

2023-09-18T18:44

2023-09-18T18:56

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ГААГА, 18 сен - РИА Новости. Присоединение более чем 30 стран к иску Украины против РФ по конвенции о геноциде продиктовано стремлением Запада оказать политическое давление на суд ООН и является откровенным злоупотреблением, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку. "Не имеющее прецедентов в практике суда "лавинообразное" вступление в процесс на правах третьей стороны западных покровителей киевского режима продиктовано стремлением Запада оказать политическое давление на суд. Безусловно, использование ими этого процессуального права является откровенным злоупотреблением", - сказал Кузьмин после заседания суда в понедельник. По его словам, эти третьи стороны не имеют самостоятельной заинтересованности в трактовке конвенции о геноциде, а просто повторяют украинскую позицию в расчете на то, что суд ООН уступит подобному коллективному напору. Российский дипломат также напомнил, что те же самые страны НАТО, которые сегодня поддерживают утверждения Украины, будто военное вмешательство для предотвращения геноцида - это нарушение конвенции, 20 лет назад утверждали в суде прямо противоположное перед лицом обвинений в нарушении конвенции за их бомбардировки Югославии. "Таким образом, они не просто демонстрируют полное пренебрежение к авторитету высшей судебной инстанции ООН, но и создают крайне негативный прецедент, грозящий превратить суд в очередную площадку для политических "разборок". В интересах суда не поддаваться на это давление и сохранить беспристрастность", - резюмировал представитель российской делегации в суде. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.

https://ria.ru/20230918/sovbez-1896943031.html

https://ria.ru/20230918/zelenskiy-1897061149.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, оон, нато