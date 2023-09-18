https://ria.ru/20230918/oon-1897060973.html
Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года
Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года - РИА Новости, 18.09.2023
Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года
Решение о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде и юрисдикции Международного суда ООН в этом разбирательстве ожидается в конце года или... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:37
2023-09-18T18:37
2023-09-18T18:58
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ГААГА, 18 сен - РИА Новости. Решение о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде и юрисдикции Международного суда ООН в этом разбирательстве ожидается в конце года или начале следующего года, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде.Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. Российская сторона выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска."В свете существующей практики решение можно ожидать до окончания срока полномочий нынешнего состава суда, а именно – в конце текущего – начале следующего года. Это решение будет касаться текущей стадии разбирательства – юрисдикционной", - сказал Кузьмин.Если же Международный суд ООН примет украинский иск к рассмотрению, то, по его словам, разбирательство продолжится по существу дела, включая вопрос о совершении Украиной геноцида в Донбассе.Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку.
https://ria.ru/20230918/oon-1897042391.html
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киев, россия, украина, гаага, сергей лавров, оон, в мире
Киев, Россия, Украина, Гаага, Сергей Лавров, ООН, В мире
Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года
Суд ООН примет решение по иску Киева против России о геноциде в конце 2023 года
ГААГА, 18 сен - РИА Новости. Решение о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде и юрисдикции Международного суда ООН в этом разбирательстве ожидается в конце года или начале следующего года, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде.
Международный суд ООН в Гааге
в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. Российская сторона выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска.
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"В свете существующей практики решение можно ожидать до окончания срока полномочий нынешнего состава суда, а именно – в конце текущего – начале следующего года. Это решение будет касаться текущей стадии разбирательства – юрисдикционной", - сказал Кузьмин.
Если же Международный суд ООН примет украинский иск к рассмотрению, то, по его словам, разбирательство продолжится по существу дела, включая вопрос о совершении Украиной геноцида в Донбассе
.
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров
назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку.
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