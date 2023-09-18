https://ria.ru/20230918/oon-1897060973.html

Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года

Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года - РИА Новости, 18.09.2023

Суд ООН примет решение по иску Киева против России в конце 2023 года

Решение о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде и юрисдикции Международного суда ООН в этом разбирательстве ожидается в конце года или... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:37

2023-09-18T18:37

2023-09-18T18:58

киев

россия

украина

гаага

сергей лавров

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/81/1492598159_0:90:3178:1878_1920x0_80_0_0_45bef15eb21c55e284896224d4aa907b.jpg

ГААГА, 18 сен - РИА Новости. Решение о приемлемости иска Украины против РФ по конвенции о геноциде и юрисдикции Международного суда ООН в этом разбирательстве ожидается в конце года или начале следующего года, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде.Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. Российская сторона выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска."В свете существующей практики решение можно ожидать до окончания срока полномочий нынешнего состава суда, а именно – в конце текущего – начале следующего года. Это решение будет касаться текущей стадии разбирательства – юрисдикционной", - сказал Кузьмин.Если же Международный суд ООН примет украинский иск к рассмотрению, то, по его словам, разбирательство продолжится по существу дела, включая вопрос о совершении Украиной геноцида в Донбассе.Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку.

https://ria.ru/20230918/oon-1897042391.html

https://ria.ru/20230918/oon-1896912922.html

киев

россия

украина

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, гаага, сергей лавров, оон, в мире