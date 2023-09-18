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Блинкен встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.09.2023
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17:41 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/oon-1897042905.html
Блинкен встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ГА ООН в Нью-Йорке
Блинкен встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.09.2023
Блинкен встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ГА ООН в Нью-Йорке
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник, говорится в расписании... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:41
2023-09-18T17:41
в мире
сша
китай
нью-йорк (город)
хань чжэн
энтони блинкен
ван и (политик)
оон
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник, говорится в расписании Блинкена. "Блинкен встретится с вице-президентом Хан Чжэном в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в расписании госсекретаря. Уточняется, что встреча пройдет в понедельник. Встреча Блинкена и Хань Чжэна пройдет после состоявшихся на этих выходных переговоров советника Байдена Салливана и главы китайского МИД Ван И на Мальте, в ходе которых стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы восстановления контактов по линии военных.
https://ria.ru/20230918/oon-1896912922.html
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в мире, сша, китай, нью-йорк (город), хань чжэн, энтони блинкен, ван и (политик), оон
В мире, США, Китай, Нью-Йорк (город), Хань Чжэн, Энтони Блинкен, Ван И (политик), ООН
Блинкен встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ГА ООН в Нью-Йорке

Блинкен встретится с зампредседателя КНР Хань Чжэном на полях ГА ООН в Нью-Йорке

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Генасамблеи ООН в понедельник, говорится в расписании Блинкена.
"Блинкен встретится с вице-президентом Хан Чжэном в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в расписании госсекретаря.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН
Вчера, 10:33
Уточняется, что встреча пройдет в понедельник.
Встреча Блинкена и Хань Чжэна пройдет после состоявшихся на этих выходных переговоров советника Байдена Салливана и главы китайского МИД Ван И на Мальте, в ходе которых стороны обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы восстановления контактов по линии военных.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
США не предлагали России встретиться на полях ГА ООН
Вчера, 08:08
 
В миреСШАКитайНью-Йорк (город)Хань ЧжэнЭнтони БлинкенВан И (политик)ООН
 
 
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