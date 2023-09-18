https://ria.ru/20230918/oon-1896930583.html

Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против России

Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против России - РИА Новости, 18.09.2023

Международный суд ООН начал слушания по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:39

2023-09-18T11:39

2023-09-18T12:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

оон

нидерланды

гаага

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149259/81/1492598159_0:90:3178:1878_1920x0_80_0_0_45bef15eb21c55e284896224d4aa907b.jpg

ГААГА, 18 сен - РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Слушания, которые начались в понедельник, посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией. Российская сторона в ходе этих заседаний поднимет вопрос о приемлемости иска, поданного Украиной в феврале 2022 года. Российскую делегацию на суде представляют посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин и заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая. На суде также присутствуют десятки иностранных журналистов. Этот блок слушаний продлится до 27 сентября. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230906/memorandum-1894518992.html

https://ria.ru/20230901/statut-1893679965.html

https://ria.ru/20230902/oon-1893839847.html

россия

украина

нидерланды

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, оон, нидерланды, гаага, ситуация в днр и лнр