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Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 18.09.2023
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10:33 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/oon-1896912922.html
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:33
2023-09-18T10:33
в мире
россия
нью-йорк (город)
йоханнесбург
сергей лавров
брикс
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проинформирует коллег о планах на предстоящее председательство России, сообщил МИД РФ. "Двадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США", - сообщило министерство. Участники встречи проведут обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудят взаимодействие в формате БРИКС, в том числе возможности для укрепления координации на ведущих многосторонних площадках и реализацию решений XV саммита объединения (Йоханнесбург, 22-24 августа). "Лавров проинформирует коллег о планах на предстоящее в 2024 году председательство России в объединении", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230918/lavrov-1896878485.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), йоханнесбург, сергей лавров, брикс, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Йоханнесбург, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН

МИД: главы МИД БРИКС встретятся на полях 78-й сессии ГА ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проинформирует коллег о планах на предстоящее председательство России, сообщил МИД РФ.
"Двадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США", - сообщило министерство.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Небензя рассказал о графике встреч Лаврова на Генассамблее ООН
03:14
Участники встречи проведут обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудят взаимодействие в формате БРИКС, в том числе возможности для укрепления координации на ведущих многосторонних площадках и реализацию решений XV саммита объединения (Йоханнесбург, 22-24 августа).
"Лавров проинформирует коллег о планах на предстоящее в 2024 году председательство России в объединении", - добавили в министерстве.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Россия обсудит в ООН информационную безопасность, заявил Небензя
08:57
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)ЙоханнесбургСергей ЛавровБРИКСООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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