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Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:33
2023-09-18T10:33
2023-09-18T10:33
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проинформирует коллег о планах на предстоящее председательство России, сообщил МИД РФ. "Двадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС "на полях" 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США", - сообщило министерство. Участники встречи проведут обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Министры обсудят взаимодействие в формате БРИКС, в том числе возможности для укрепления координации на ведущих многосторонних площадках и реализацию решений XV саммита объединения (Йоханнесбург, 22-24 августа). "Лавров проинформирует коллег о планах на предстоящее в 2024 году председательство России в объединении", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230918/lavrov-1896878485.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), йоханнесбург, сергей лавров, брикс, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Йоханнесбург, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Главы МИД БРИКС встретятся на полях Генассамблеи ООН
МИД: главы МИД БРИКС встретятся на полях 78-й сессии ГА ООН