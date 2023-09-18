Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН
Белый дом: Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН
Заседание СБ ООН. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН.
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"Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН", — сказал он в интервью британской газете Telegraph на вопрос о том, считает ли американская администрация, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.
С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", уточнил Кирби.
"Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов", — разъяснил он позицию Вашингтона.
The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.
Советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова ранее заявила, что оптимальный численный состав Совета Безопасности не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом пользы от включения в него стран Западной Европы нет.
По ее словам, требуется большее вовлечение в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента".
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.