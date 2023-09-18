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Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН - РИА Новости, 18.09.2023
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01:22 18.09.2023 (обновлено: 12:59 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/oon-1896875116.html
Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН
Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН - РИА Новости, 18.09.2023
Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН
Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T01:22
2023-09-18T12:59
генеральная ассамблея оон
совет безопасности оон
оон
вашингтон (штат)
сша
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН.&quot;Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН&quot;, — сказал он в интервью британской газете Telegraph на вопрос о том, считает ли американская администрация, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", уточнил Кирби."Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов", — разъяснил он позицию Вашингтона.The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.Советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова ранее заявила, что оптимальный численный состав Совета Безопасности не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом пользы от включения в него стран Западной Европы нет.По ее словам, требуется большее вовлечение в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента".Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
https://ria.ru/20230911/oon-1894958535.html
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генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, вашингтон (штат), сша, джо байден, джон кирби, в мире
Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, ООН, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Джон Кирби, В мире
Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

Белый дом: Байден поднимет вопрос о внесении изменений в архитектуру СБ ООН

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН.
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"Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН", — сказал он в интервью британской газете Telegraph на вопрос о том, считает ли американская администрация, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.

С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", уточнил Кирби.
"Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов", — разъяснил он позицию Вашингтона.
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The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.
Советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова ранее заявила, что оптимальный численный состав Совета Безопасности не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом пользы от включения в него стран Западной Европы нет.
По ее словам, требуется большее вовлечение в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента".
Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.
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Генеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНООНВашингтон (штат)СШАДжо БайденДжон КирбиВ мире
 
 
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