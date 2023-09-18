https://ria.ru/20230918/oon-1896875116.html

Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН - РИА Новости, 18.09.2023

Байден на следующей неделе поднимет вопрос о внесении изменений в СБ ООН

Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T01:22

2023-09-18T01:22

2023-09-18T12:59

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ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН."Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета Безопасности ООН", — сказал он в интервью британской газете Telegraph на вопрос о том, считает ли американская администрация, что СБ ООН больше не отвечает своей цели.С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть "более инклюзивным и всеобъемлющим", уточнил Кирби."Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов", — разъяснил он позицию Вашингтона.The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.Советник постпредства России при ООН Дина Гильмутдинова ранее заявила, что оптимальный численный состав Совета Безопасности не должен превышать отметку в чуть более 20 стран, при этом пользы от включения в него стран Западной Европы нет.По ее словам, требуется большее вовлечение в работу Совбеза развивающихся стран: Африки, Азии и Латинской Америки и "исправления исторической несправедливости в отношении африканского континента".Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сейчас в Совбезе всегда заседают 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 годы. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 годы.

https://ria.ru/20230911/oon-1894958535.html

https://ria.ru/20230521/oon-1873208530.html

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генеральная ассамблея оон, совет безопасности оон, оон, вашингтон (штат), сша, джо байден, джон кирби, в мире