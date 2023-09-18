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ВСУ обстреляли город в Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 18.09.2023 (обновлено: 22:17 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/obstrel-1897096276.html
ВСУ обстреляли город в Запорожской области
ВСУ обстреляли город в Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ обстреляли город в Запорожской области
Украинская армия обстреляла город Каменка-Днепровская, находящийся на севере Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T22:11
2023-09-18T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Украинская армия обстреляла город Каменка-Днепровская, находящийся на севере Запорожской области, сообщили в администрации региона. "Ориентировочно в 19:00 боевики киевского режима произвели артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано два взрыва. Один снаряд попал в частное домовладение на улице Первомайской. Строения получили повреждения, сгорел автомобиль.", - сообщили журналистам в администрации Запорожской области. По предварительным данным, жертв нет.
запорожская область
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в мире, жкх, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Запорожская область
ВСУ обстреляли город в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПосле обстрела ВСУ
После обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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После обстрела ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Украинская армия обстреляла город Каменка-Днепровская, находящийся на севере Запорожской области, сообщили в администрации региона.
"Ориентировочно в 19:00 боевики киевского режима произвели артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано два взрыва. Один снаряд попал в частное домовладение на улице Первомайской. Строения получили повреждения, сгорел автомобиль.", - сообщили журналистам в администрации Запорожской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.09.2023Посмотреть
По предварительным данным, жертв нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЗапорожская область
 
 
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