https://ria.ru/20230918/obstrel-1897096276.html

ВСУ обстреляли город в Запорожской области

ВСУ обстреляли город в Запорожской области - РИА Новости, 18.09.2023

ВСУ обстреляли город в Запорожской области

Украинская армия обстреляла город Каменка-Днепровская, находящийся на севере Запорожской области, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T22:11

2023-09-18T22:11

2023-09-18T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839900453_0:85:3037:1793_1920x0_80_0_0_84a5b415b47230bfbfc41cd967e748e5.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Украинская армия обстреляла город Каменка-Днепровская, находящийся на севере Запорожской области, сообщили в администрации региона. "Ориентировочно в 19:00 боевики киевского режима произвели артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано два взрыва. Один снаряд попал в частное домовладение на улице Первомайской. Строения получили повреждения, сгорел автомобиль.", - сообщили журналистам в администрации Запорожской области. По предварительным данным, жертв нет.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, запорожская область