https://ria.ru/20230918/obstrel-1897055321.html

ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель

ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель - РИА Новости, 18.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк, погиб мирный житель

После атаки ВСУ на Петровский район Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:19

2023-09-18T18:19

2023-09-18T19:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

петровский район

денис пушилин

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. После атаки ВСУ на Петровский район Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Петровского района по улице Углегорская, возле остановки общественного транспорта, погиб мужчина 1993 года рождения", — написал глава города. Петровский район расположен на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.Сегодня днем ВСУ обстреляли здания администрации главы Донецкой Народной Республики в центре Донецка ракетами М-31 с осколочной боеголовкой из РСЗО HIMARS. Зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам.Как уточнило позднее представительство республики в СЦКК, украинские военные в 14:50 выпустили по центру города три снаряда. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке, по предварительным данным, никто не пострадал.В последнее время украинские войска постоянно обстреливают города и села ДНР кассетными боеприпасами, которые получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230918/mina-1897021884.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, петровский район, денис пушилин, сцкк