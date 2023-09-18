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При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина

При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2023

При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина

После обстрела села Каменский Хутор Брянской области пострадала женщина, ей оказывается помощь в районной больнице, написал губернатор региона Александр Богомаз РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T18:15

2023-09-18T18:15

2023-09-18T18:15

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. После обстрела села Каменский Хутор Брянской области пострадала женщина, ей оказывается помощь в районной больнице, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз. На месте работают все оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

брянская область

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2023

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия