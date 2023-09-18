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При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина
При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина - РИА Новости, 18.09.2023
При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина
После обстрела села Каменский Хутор Брянской области пострадала женщина, ей оказывается помощь в районной больнице, написал губернатор региона Александр Богомаз РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T18:15
2023-09-18T18:15
2023-09-18T18:15
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. После обстрела села Каменский Хутор Брянской области пострадала женщина, ей оказывается помощь в районной больнице, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз. На месте работают все оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле брянского села Каменский Хутор пострадала женщина
Богомаз: при обстреле ВСУ брянского села Каменский Хутор пострадала женщина