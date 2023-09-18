Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по районам Донецка
ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили еще два кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, украинские войска с 17.35 по 17.50 выпустили в общей сложности еще 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.