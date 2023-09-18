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При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 18.09.2023 (обновлено: 15:45 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/obstrel-1897008126.html
При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал
При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 18.09.2023
При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал
Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:33
2023-09-18T15:45
специальная военная операция на украине
донецк
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых по предварительной информации нет", - говорится в видеообращении Пушилина. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что взрывы прозвучали у здания администрации главы ДНР в центре Донецка.Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 14.50 выпустили 3 ракеты из РСЗО по центру Донецка.
https://ria.ru/20230916/boepripas-1896739346.html
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донецк, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал

Пушилин: при обстреле центра Донецка, предварительно, погибших и раненых нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых по предварительной информации нет", - говорится в видеообращении Пушилина. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что взрывы прозвучали у здания администрации главы ДНР в центре Донецка.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 14.50 выпустили 3 ракеты из РСЗО по центру Донецка.
Кадры с места попадания боеприпаса в многоэтажный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые
16 сентября, 19:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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