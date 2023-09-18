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При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал

При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 18.09.2023

При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал

Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T15:33

2023-09-18T15:33

2023-09-18T15:45

специальная военная операция на украине

донецк

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых по предварительной информации нет", - говорится в видеообращении Пушилина. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что взрывы прозвучали у здания администрации главы ДНР в центре Донецка.Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 14.50 выпустили 3 ракеты из РСЗО по центру Донецка.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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