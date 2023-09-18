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При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал
При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал - РИА Новости, 18.09.2023
При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал
Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:33
2023-09-18T15:33
2023-09-18T15:45
специальная военная операция на украине
донецк
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Здание администрации повреждено в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых по предварительной информации нет", - говорится в видеообращении Пушилина. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что взрывы прозвучали у здания администрации главы ДНР в центре Донецка.Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что украинские войска в 14.50 выпустили 3 ракеты из РСЗО по центру Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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При обстреле центра Донецка, предварительно, никто не пострадал
Пушилин: при обстреле центра Донецка, предварительно, погибших и раненых нет