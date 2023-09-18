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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/obstrel-1896985180.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР кассетными снарядами - РИА Новости, 18.09.2023
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T14:18
2023-09-18T14:18
специальная военная операция на украине
происшествия
зайцево
украина
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, украинские войска в 13.05 выпустили еще три "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
зайцево
украина
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происшествия, зайцево, украина, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Зайцево, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Зайцево

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13:55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кроме того, украинские войска в 13.05 выпустили еще три "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗайцевоУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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