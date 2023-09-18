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ВСУ выпустили по белгородскому селу десять снарядов из РСЗО - РИА Новости, 18.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/obstrel-1896942285.html
ВСУ выпустили по белгородскому селу десять снарядов из РСЗО
ВСУ выпустили по белгородскому селу десять снарядов из РСЗО - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ выпустили по белгородскому селу десять снарядов из РСЗО
Украинские военные в воскресенье выпустили по селу Старый Хутор Валуйского округа 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии, пострадавших РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:09
2023-09-18T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье выпустили по селу Старый Хутор Валуйского округа 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии, пострадавших нет, повреждены 7 домов и магазин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку обстрелов за 17 сентября. В воскресенье украинские военные выпустили 112 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе 5 устройств было сброшено с беспилотников. Также в Белгородском районе над поселком Майский сбит беспилотник самолетного типа. "В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – зафиксировано 4 прилета. Также в Вериговке с БПЛА сброшено неизвестное взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Старый Хутор выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения выявлены в семи частных домовладениях и одном магазине: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из пострадавших домовладений полностью разрушен гараж, в другом нарушено электроснабжение", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 29 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса. Также в Журавлевке с дрона сброшено взрывное устройство и два осколочных боеприпаса. В Грайворонском округе по окраинам сел Заречье-Первое и Дроновка выпущено пять минометных снарядов. Также три раза из миномета обстреляли село Козинка, повреждения получили два частных жилых дома. В Краснояружском районе окраину села Вязовое 4 раза обстреляли из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Сурково – 4 артиллерийских снаряда, по посёлку Красное – 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 13 минометных снарядов. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Два минометных снаряда выпущено по городу Шебекино", - отметил глава области, добавив, что отгрузочная площадка промышленного предприятия была повреждена в результате обстрела Шебекино. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на границе с Украиной и повышением активности ВСУ в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью - 350 километров.
https://ria.ru/20230917/dron-1896857098.html
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ выпустили по белгородскому селу десять снарядов из РСЗО

Гладков: ВСУ выпустили по белгородскому селу Старый Хутор 10 снарядов из РСЗО

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинские военные в воскресенье выпустили по селу Старый Хутор Валуйского округа 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии, пострадавших нет, повреждены 7 домов и магазин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В понедельник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку обстрелов за 17 сентября. В воскресенье украинские военные выпустили 112 снарядов различного типа по пяти приграничным муниципалитетам, в том числе 5 устройств было сброшено с беспилотников. Также в Белгородском районе над поселком Майский сбит беспилотник самолетного типа.
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"В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – зафиксировано 4 прилета. Также в Вериговке с БПЛА сброшено неизвестное взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет. По селу Старый Хутор выпущено 10 снарядов из РСЗО "Град" и два снаряда из ствольной артиллерии. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждения выявлены в семи частных домовладениях и одном магазине: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из пострадавших домовладений полностью разрушен гараж, в другом нарушено электроснабжение", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 29 гранатометных выстрелов, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса. Также в Журавлевке с дрона сброшено взрывное устройство и два осколочных боеприпаса.
В Грайворонском округе по окраинам сел Заречье-Первое и Дроновка выпущено пять минометных снарядов. Также три раза из миномета обстреляли село Козинка, повреждения получили два частных жилых дома. В Краснояружском районе окраину села Вязовое 4 раза обстреляли из артиллерии.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Сурково – 4 артиллерийских снаряда, по посёлку Красное – 2 минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 13 минометных снарядов. В селе Середа с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Два минометных снаряда выпущено по городу Шебекино", - отметил глава области, добавив, что отгрузочная площадка промышленного предприятия была повреждена в результате обстрела Шебекино.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на границе с Украиной и повышением активности ВСУ в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью - 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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