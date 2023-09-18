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ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов
Одиннадцать жилых домов получили повреждения при обстреле поселка Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:16
2023-09-18T10:16
2023-09-18T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Одиннадцать жилых домов получили повреждения при обстреле поселка Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. <…> Повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте", — написал руководитель области.Также повреждены коммуникации, некоторые улицы в поселке остались без электричества, воды и газа.Позднее Старовойт уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести.Теткино обстреливали со стороны Украины и в воскресенье — повреждения получила подстанция, часть поселка обесточило.Вечером в субботу под ударами ВСУ оказались Суджанский и Кореневский районы, житель села Плехово получил смертельное осколочное ранение.
https://ria.ru/20230917/elektrichestvo-1896829036.html
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов
Губернатор Старовойт: обстрел курского поселка Теткино повредил 11 жилых домов