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ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 18.09.2023 (обновлено: 11:15 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/obstrel-1896907644.html
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов - РИА Новости, 18.09.2023
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов
Одиннадцать жилых домов получили повреждения при обстреле поселка Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:16
2023-09-18T11:15
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Одиннадцать жилых домов получили повреждения при обстреле поселка Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. &quot;Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. &lt;…&gt; Повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте&quot;, — написал руководитель области.Также повреждены коммуникации, некоторые улицы в поселке остались без электричества, воды и газа.Позднее Старовойт уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести.Теткино обстреливали со стороны Украины и в воскресенье — повреждения получила подстанция, часть поселка обесточило.Вечером в субботу под ударами ВСУ оказались Суджанский и Кореневский районы, житель села Плехово получил смертельное осколочное ранение.
https://ria.ru/20230917/elektrichestvo-1896829036.html
курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли Курскую область, повреждены 11 жилых домов

Губернатор Старовойт: обстрел курского поселка Теткино повредил 11 жилых домов

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиПоследствия обстрела Глушковского района в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Глушковского района в Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Последствия обстрела Глушковского района в Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Одиннадцать жилых домов получили повреждения при обстреле поселка Теткино Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
«

"Поселок Теткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилет. <…> Повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте", — написал руководитель области.

Также повреждены коммуникации, некоторые улицы в поселке остались без электричества, воды и газа.
Позднее Старовойт уточнил, что в результате обстрела пострадала женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Теткино обстреливали со стороны Украины и в воскресенье — повреждения получила подстанция, часть поселка обесточило.
Вечером в субботу под ударами ВСУ оказались Суджанский и Кореневский районы, житель села Плехово получил смертельное осколочное ранение.
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Часть поселка Теткино осталась без электричества после обстрела ВСУ
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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