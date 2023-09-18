https://ria.ru/20230918/obstrel-1896872697.html
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.09.2023
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 166 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T00:25
2023-09-18T00:25
2023-09-18T00:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 166 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 35 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 15 обстрелов из артиллерии 122 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем украинских войск оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Мироновский, Горловка, Донецк и Макеевка. Сообщалось о ранении мирного жителя - мужчины в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 67 обстрелов.
https://ria.ru/20230917/elektrichestvo-1896829036.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 50 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 166 боеприпасов