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Освобожденные Ираном американцы прибыли в Катар для обмена

Освобожденные Ираном американцы прибыли в Катар для обмена - РИА Новости, 18.09.2023

Освобожденные Ираном американцы прибыли в Катар для обмена

Освобожденные Ираном в рамках сделки с США американские заключенные прибыли в понедельник в столицу Катара Доху на отправленном за ними катарском самолете,... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:42

2023-09-18T17:42

2023-09-18T19:02

иран

катар

в мире

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ДОХА, 18 сен - РИА Новости. Освобожденные Ираном в рамках сделки с США американские заключенные прибыли в понедельник в столицу Катара Доху на отправленном за ними катарском самолете, сообщил источник в аэропорту РИА Новости.Катар стал посредником между Ираном и США в сделке по взаимному освобождению заключенных."Самолет с пятью бывшими американскими заключенными на борту приземлился в Дохе", - отметил собеседник агентства.Освобождение американцев из тюрем в Иране произошло после того, как, согласно договоренности между двумя странами, замороженные США в южнокорейском банке иранские средства в размере шести миллиардов долларов поступили на открытые для Ирана счета в банках Катара. Эти средства иранские власти могут использовать только на гуманитарные цели, и США планируют следить за этими тратами.Как сообщил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, из Катара бывшие заключенные вылетят в США после того, как отдохнут в Катаре. Среди прибывших в Катар бывших американских заключенных находятся две женщины.В то же время американские власти также освободили пять иранских заключенных, однако, двое из них, как сообщили ранее в МИД Ирана, не пожелали возвращаться на родину, а еще один захотел присоединиться к своей семье в третьей стране.

https://ria.ru/20230912/finansy-1895961845.html

иран

катар

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иран, катар, в мире