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Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана - РИА Новости, 18.09.2023
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11:00 18.09.2023 (обновлено: 11:37 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/obmen-1896918640.html
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана - РИА Новости, 18.09.2023
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана
Сегодня Иран и США проведут обмен заключенными, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:00
2023-09-18T11:37
сша
иран
государственный департамент сша
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сегодня Иран и США проведут обмен заключенными, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. &quot;Согласно последним имеющимся у меня новостям, обмен заключенными состоится сегодня. &lt;…&gt; Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы этой стране&quot;, — приводит слова Канаани агентство ISNA.Двое из освобожденных иранцев вернутся на родину, двое других останутся в США, один человек отправится к семье в третью страну.Как сообщило агентство Reuters, Катар подтвердил США и Ирану, что в банки в Дохе уже поступили шесть миллиардов долларов иранских средств, которые Вашингтон разблокировал в рамках сделки по обмену заключенными.Катарский самолет уже находится в Иране, чтобы доставить в Доху американцев.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов, которые сможет использовать в гуманитарных целях. Сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп, в свою очередь, уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html
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сша, иран, государственный департамент сша, в мире
США, Иран, Государственный департамент США, В мире
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сегодня Иран и США проведут обмен заключенными, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
«

"Согласно последним имеющимся у меня новостям, обмен заключенными состоится сегодня. <…> Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы этой стране", — приводит слова Канаани агентство ISNA.

Двое из освобожденных иранцев вернутся на родину, двое других останутся в США, один человек отправится к семье в третью страну.
Как сообщило агентство Reuters, Катар подтвердил США и Ирану, что в банки в Дохе уже поступили шесть миллиардов долларов иранских средств, которые Вашингтон разблокировал в рамках сделки по обмену заключенными.
Катарский самолет уже находится в Иране, чтобы доставить в Доху американцев.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов, которые сможет использовать в гуманитарных целях. Сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп, в свою очередь, уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
США не смягчат санкции против Ирана, заявил Госдеп
12 сентября, 03:24
 
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