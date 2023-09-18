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Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана - РИА Новости, 18.09.2023
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана
Сегодня Иран и США проведут обмен заключенными, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:00
2023-09-18T11:00
2023-09-18T11:37
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сегодня Иран и США проведут обмен заключенными, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Согласно последним имеющимся у меня новостям, обмен заключенными состоится сегодня. <…> Пять иранских заключенных в США будут освобождены, а пять американских пленных в Иране также будут переданы этой стране", — приводит слова Канаани агентство ISNA.Двое из освобожденных иранцев вернутся на родину, двое других останутся в США, один человек отправится к семье в третью страну.Как сообщило агентство Reuters, Катар подтвердил США и Ирану, что в банки в Дохе уже поступили шесть миллиардов долларов иранских средств, которые Вашингтон разблокировал в рамках сделки по обмену заключенными.Катарский самолет уже находится в Иране, чтобы доставить в Доху американцев.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, Тегеран также получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов, которые сможет использовать в гуманитарных целях. Сумма будет отправлена с размороженных иранских счетов в Южной Корее и депонирована на счет в катарском банке. Госдеп, в свою очередь, уточнил, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.
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сша, иран, государственный департамент сша, в мире
США, Иран, Государственный департамент США, В мире
Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября, сообщил МИД Ирана
МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон обменяются заключенными 18 сентября