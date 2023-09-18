https://ria.ru/20230918/nauka-1894322164.html

Российские ученые нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта

Российские ученые нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта - РИА Новости, 18.09.2023

Российские ученые нашли ген, отвечающий за тяжесть инсульта

Связь между структурой гена, кодирующего белок теплового шока, и течением ишемического инсульта обнаружили специалисты БелГУ в составе научного коллектива... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:00

2023-09-18T09:18

наука

наука

белгородский государственный университет

россия

инсульт

навигатор абитуриента

университетская наука

белгород

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Связь между структурой гена, кодирующего белок теплового шока, и течением ишемического инсульта обнаружили специалисты БелГУ в составе научного коллектива. Выявленные закономерности, по их словам, могут быть полезны в медицине для предсказания тяжести инсульта и длительности восстановления после него. Результаты исследования опубликованы в Genes.Ишемический инсульт – патологическое состояние мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению тканей головного мозга. Именно его последствия являются наиболее распространенной причиной смерти согласно статистике ВОЗ. Ученые объяснили, что причины возникновения этого заболевания могут быть обусловлены как внешними факторами, так и генетикой пациента.В стрессовой ситуации, в том числе и при инсультах, чтобы минимизировать урон клеткам организма, активируются белки теплового шока. При инсульте они помогают белкам тканей мозга снова принять нужную геометрическую структуру и предотвращают их слипание, которое может привести к летальным последствиям.Исследователи Белгородского государственного университета (БелГУ) совместно с российскими и британскими коллегами доказали прямую связь последовательности гена, отвечающего за выработку белка теплового шока HSP70, и особенностями протекания и восстановления после ишемического инсульта. По словам ученых, это поможет точнее прогнозировать течение болезни и корректировать лечение.Специалисты пояснили, что чаще всего последовательность одного и того же гена одинакова, однако нередко наблюдается явление полиморфизма – отличия в одно или несколько оснований у большого числа людей в одной и той же позиции в последовательности. Разные вариации одного гена называются аллелями."Мы брали образцы ДНК у пациентов с диагностированным ишемическим инсультом и у здоровых добровольцев. Изучая мельчайшие различия в гене HSPA8, который кодирует белок HSP70, мы пришли к выводу, что существует связь между последовательностью нуклеотидов в нем и ишемическим инсультом", – рассказал директор объединенного центра генетических технологий НИУ "БелГУ" Дейкин.Он добавил, что в исследовании поучаствовало более 2000 человек, и если рассматривать все результаты вместе, то установить связь между полиморфизмом HSPA8 и ишемическим инсультом невозможно. Однако при рассмотрении подгрупп, например только мужчин или только курящих испытуемых, можно с точностью определить аллели, которые указывают на высокий риск инсульта и очень тяжелое его течение."Результаты исследования будут иметь практическое значение. При постановке диагноза "ишемический инсульт" пациенту с заранее определенным видом белка теплового шока можно будет сразу же подобрать правильный уход, даже при отсутствии признаков отнести его к тяжелобольным, понимая, что эту патологию он перенесет очень тяжело", – отметил Дейкин.По его мнению, в то же время работа является и фундаментальным исследованием, поскольку позволяет приблизиться к пониманию взаимосвязи генотипа и фенотипа человека.БелГУ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221215/samarskiy_universitet-1838782425.html

https://ria.ru/20230201/nauka-1847633568.html

https://ria.ru/20230313/nauka-1857005154.html

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