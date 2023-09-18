В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО
Венгерский политик Кёвер усомнился в необходимости принимать Швецию в НАТО
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в том, что Будапешту следует поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО на фоне полемики, вызванной появлением учебного фильма с критикой венгерской политики, об этом он заявил в эфире HirTV.
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"Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте", — сказал политик, комментируя показ в шведских школах учебного фильма, в котором утверждается об "упадке венгерской демократии в последние годы".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение таких материалов не способствует скорой ратификации заявки Стокгольма в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
В марте венгерский парламент на голосовании поддержал заявку Финляндии. Ранее лидер правящей фракции Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в альянсе примут позже. В свою очередь, представитель правительства Золтан Ковач отмечал, что голосование по этому вопросу отложено из-за того, что Стокгольм "подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство".
По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия поддерживает присоединение обоих государств к НАТО, однако депутаты "не полны энтузиазма" ратифицировать заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.