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В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО - РИА Новости, 18.09.2023
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11:02 18.09.2023 (обновлено: 12:08 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html
В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО
В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО - РИА Новости, 18.09.2023
В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в том, что Будапешту следует поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО на фоне полемики, вызванной... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T11:02
2023-09-18T12:08
в мире
венгрия
швеция
ласло кевер
нато
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БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в том, что Будапешту следует поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО на фоне полемики, вызванной появлением учебного фильма с критикой венгерской политики, об этом он заявил в эфире HirTV.&quot;Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте&quot;, — сказал политик, комментируя показ в шведских школах учебного фильма, в котором утверждается об &quot;упадке венгерской демократии в последние годы&quot;.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение таких материалов не способствует скорой ратификации заявки Стокгольма в НАТО. В марте венгерский парламент на голосовании поддержал заявку Финляндии. Ранее лидер правящей фракции Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в альянсе примут позже. В свою очередь, представитель правительства Золтан Ковач отмечал, что голосование по этому вопросу отложено из-за того, что Стокгольм "подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство". По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия поддерживает присоединение обоих государств к НАТО, однако депутаты "не полны энтузиазма" ратифицировать заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
https://ria.ru/20230916/obeschaniya-1896700635.html
https://ria.ru/20230901/nato-1893630942.html
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в мире, венгрия, швеция, ласло кевер, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Ласло Кевер, НАТО
В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО

Венгерский политик Кёвер усомнился в необходимости принимать Швецию в НАТО

© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKСпикер парламента Венгрии Ласло Кёвер
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в том, что Будапешту следует поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО на фоне полемики, вызванной появлением учебного фильма с критикой венгерской политики, об этом он заявил в эфире HirTV.
«

"Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте", — сказал политик, комментируя показ в шведских школах учебного фильма, в котором утверждается об "упадке венгерской демократии в последние годы".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение таких материалов не способствует скорой ратификации заявки Стокгольма в НАТО.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

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Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству в НАТО
16 сентября, 14:36
В марте венгерский парламент на голосовании поддержал заявку Финляндии. Ранее лидер правящей фракции Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в альянсе примут позже. В свою очередь, представитель правительства Золтан Ковач отмечал, что голосование по этому вопросу отложено из-за того, что Стокгольм "подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство".
По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия поддерживает присоединение обоих государств к НАТО, однако депутаты "не полны энтузиазма" ратифицировать заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
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