https://ria.ru/20230918/nato-1896919089.html

В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО

В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО - РИА Новости, 18.09.2023

В Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в том, что Будапешту следует поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО на фоне полемики, вызванной... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T11:02

2023-09-18T11:02

2023-09-18T12:08

в мире

венгрия

швеция

ласло кевер

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896923210_703:0:2592:1062_1920x0_80_0_0_fe2fb9ce8ec33c26f6b892e2bbceacbd.jpg

БУДАПЕШТ, 18 сен — РИА Новости. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в том, что Будапешту следует поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО на фоне полемики, вызванной появлением учебного фильма с критикой венгерской политики, об этом он заявил в эфире HirTV."Не уверен, что нам надо за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, какое отражает этот маленький фильм. Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте", — сказал политик, комментируя показ в шведских школах учебного фильма, в котором утверждается об "упадке венгерской демократии в последние годы".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал текст своего письма шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, где указал, что распространение таких материалов не способствует скорой ратификации заявки Стокгольма в НАТО. В марте венгерский парламент на голосовании поддержал заявку Финляндии. Ранее лидер правящей фракции Мате Кочиш заявил, что решение о членстве Швеции в альянсе примут позже. В свою очередь, представитель правительства Золтан Ковач отмечал, что голосование по этому вопросу отложено из-за того, что Стокгольм "подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство". По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия поддерживает присоединение обоих государств к НАТО, однако депутаты "не полны энтузиазма" ратифицировать заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.

https://ria.ru/20230916/obeschaniya-1896700635.html

https://ria.ru/20230901/nato-1893630942.html

венгрия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, швеция, ласло кевер, нато