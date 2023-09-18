https://ria.ru/20230918/naemnik-1896905054.html

СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник

СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник - РИА Новости, 18.09.2023

СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник

Британский наемник Джордан Чедвик на Украине, тело которого нашли в водоеме со связанными руками, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:00

2023-09-18T10:00

2023-09-18T11:51

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британский наемник Джордан Чедвик на Украине, тело которого нашли в водоеме со связанными руками, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным наемником, пишет газета Sun. "Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца", - говорится в сообщении издания. Как утверждают другие наемники, Чедвика пытали с применением воды. По их словам, жидкость в его легких отличалась, от воды в водоеме, где было найдено тело. По информации издания, другого британского наемника, Дэниела Берка, также мог убить его товарищ. Отмечается, что полиция подозревает австралийско-ливанского наемника. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр