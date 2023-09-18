https://ria.ru/20230918/naemnik-1896905054.html
СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник
СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник - РИА Новости, 18.09.2023
СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник
Британский наемник Джордан Чедвик на Украине, тело которого нашли в водоеме со связанными руками, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:00
2023-09-18T10:00
2023-09-18T11:51
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британский наемник Джордан Чедвик на Украине, тело которого нашли в водоеме со связанными руками, вероятно, был подвергнут пыткам и убит другим иностранным наемником, пишет газета Sun. "Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца", - говорится в сообщении издания. Как утверждают другие наемники, Чедвика пытали с применением воды. По их словам, жидкость в его легких отличалась, от воды в водоеме, где было найдено тело. По информации издания, другого британского наемника, Дэниела Берка, также мог убить его товарищ. Отмечается, что полиция подозревает австралийско-ливанского наемника. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20230915/naemniki-1896432656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: британского наемника на Украине мог пытать и убить другой наемник
Sun: британского наемника Чедвика на Украине мог пытать и убить другой боевик