https://ria.ru/20230918/mvd-1897020025.html
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2023
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека
Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:13
2023-09-18T16:13
2023-09-18T16:13
происшествия
авто
уфа
гибдд мвд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892951781_0:129:3093:1868_1920x0_80_0_0_67b3c4af58ccf1bd7b1c62b9cdfac165.jpg
УФА, 18 сен – РИА Новости. Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии. По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума днем: 53-летняя женщина за рулем Nissan Micra допустила столкновение с автобусом "Газель", который следовал по маршруту "Сипайлово - Северный автовокзал". "В результате дорожной аварии четыре пассажира автобуса каретой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение, в их числе 4-летняя девочка", - говорится в сообщении ГИБДД по Башкирии.
https://ria.ru/20230918/viaduk-1896895605.html
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892951781_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_35fbae827aca7cce4e90c6300f1dfdfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Уфа, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека
МВД: в Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека