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В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2023
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16:13 18.09.2023
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В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2023
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека
Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T16:13
2023-09-18T16:13
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии. По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума днем: 53-летняя женщина за рулем Nissan Micra допустила столкновение с автобусом "Газель", который следовал по маршруту "Сипайлово - Северный автовокзал". "В результате дорожной аварии четыре пассажира автобуса каретой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение, в их числе 4-летняя девочка", - говорится в сообщении ГИБДД по Башкирии.
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происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Уфа, ГИБДД МВД РФ, Россия
В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека

МВД: в Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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УФА, 18 сен – РИА Новости. Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума днем: 53-летняя женщина за рулем Nissan Micra допустила столкновение с автобусом "Газель", который следовал по маршруту "Сипайлово - Северный автовокзал".
"В результате дорожной аварии четыре пассажира автобуса каретой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение, в их числе 4-летняя девочка", - говорится в сообщении ГИБДД по Башкирии.
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