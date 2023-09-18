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В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека

В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2023

В Уфе при столкновении легковушки с автобусом пострадали четыре человека

Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T16:13

2023-09-18T16:13

2023-09-18T16:13

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УФА, 18 сен – РИА Новости. Четыре пассажира, в том числе маленькая девочка, пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в госавтоинспекции Башкирии. По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Энтузиастов и Лесотехникума днем: 53-летняя женщина за рулем Nissan Micra допустила столкновение с автобусом "Газель", который следовал по маршруту "Сипайлово - Северный автовокзал". "В результате дорожной аварии четыре пассажира автобуса каретой скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение, в их числе 4-летняя девочка", - говорится в сообщении ГИБДД по Башкирии.

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происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф, россия