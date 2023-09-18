https://ria.ru/20230918/moskva-1896965549.html

Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы

Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы - РИА Новости, 18.09.2023

Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы

Останавливаться на достигнутом нельзя, Москва не может стоять на месте, необходимо развивать город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, согласившись со мнением... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:11

2023-09-18T13:11

2023-09-18T13:11

политика

москва

россия

сергей собянин

мосгоризбирком

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Останавливаться на достигнутом нельзя, Москва не может стоять на месте, необходимо развивать город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, согласившись со мнением президента РФ Владимира Путина о необходимости сохранять темпы развития российской столицы. Глава государства, выступая в понедельник на церемонии инаугурации Собянина, отметил, что "Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы", а набранный ею высокий темп преобразований "обязывает руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные, амбициозные задачи". "Абсолютно точно президент сказал, что останавливаться на достигнутом нельзя, город не может стоять на месте, город - это постоянное движение и огромное желание развивать наш город. Это движение талантов, энергии, мечты. И это, конечно, жизнь. Жизнь каждого человека с его сложностями, проблемами, вызовами. Город - это, конечно, борьба. Борьба за людей, за их таланты, за то чтобы над нами было мирное небо. И это сегодня не пустые слова", - заявил он в ходе торжественной речи на церемонии инаугурации. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

https://ria.ru/20230908/moskva-1894849028.html

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Кирилл Волков

политика, москва, россия, сергей собянин, мосгоризбирком