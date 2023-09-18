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Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
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13:11 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moskva-1896965549.html
Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы
Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы
Останавливаться на достигнутом нельзя, Москва не может стоять на месте, необходимо развивать город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, согласившись со мнением... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:11
2023-09-18T13:11
политика
москва
россия
сергей собянин
мосгоризбирком
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Останавливаться на достигнутом нельзя, Москва не может стоять на месте, необходимо развивать город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, согласившись со мнением президента РФ Владимира Путина о необходимости сохранять темпы развития российской столицы. Глава государства, выступая в понедельник на церемонии инаугурации Собянина, отметил, что "Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы", а набранный ею высокий темп преобразований "обязывает руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные, амбициозные задачи". "Абсолютно точно президент сказал, что останавливаться на достигнутом нельзя, город не может стоять на месте, город - это постоянное движение и огромное желание развивать наш город. Это движение талантов, энергии, мечты. И это, конечно, жизнь. Жизнь каждого человека с его сложностями, проблемами, вызовами. Город - это, конечно, борьба. Борьба за людей, за их таланты, за то чтобы над нами было мирное небо. И это сегодня не пустые слова", - заявил он в ходе торжественной речи на церемонии инаугурации. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
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политика, москва, россия, сергей собянин, мосгоризбирком
Политика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Мосгоризбирком
Собянин заявил, что нельзя останавливаться на достигнутом в развитии Москвы

Собянин: Москва не может стоять на месте, необходимо продолжать ее развивать

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные в Москве
Российские флаги, установленные в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские флаги, установленные в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Останавливаться на достигнутом нельзя, Москва не может стоять на месте, необходимо развивать город, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, согласившись со мнением президента РФ Владимира Путина о необходимости сохранять темпы развития российской столицы.
Глава государства, выступая в понедельник на церемонии инаугурации Собянина, отметил, что "Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы", а набранный ею высокий темп преобразований "обязывает руководство города ставить на ближайшие пять лет еще более сложные, амбициозные задачи".
"Абсолютно точно президент сказал, что останавливаться на достигнутом нельзя, город не может стоять на месте, город - это постоянное движение и огромное желание развивать наш город. Это движение талантов, энергии, мечты. И это, конечно, жизнь. Жизнь каждого человека с его сложностями, проблемами, вызовами. Город - это, конечно, борьба. Борьба за людей, за их таланты, за то чтобы над нами было мирное небо. И это сегодня не пустые слова", - заявил он в ходе торжественной речи на церемонии инаугурации.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
Вид на старую Москву и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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ПолитикаМоскваРоссияСергей СобянинМосгоризбирком
 
 
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