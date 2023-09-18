https://ria.ru/20230918/moskva-1896962825.html

Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой

Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой - РИА Новости, 18.09.2023

Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой

Власти Москвы активно помогают бойцам, которые находятся на передовой, а также каждодневно защищают вместе с Вооруженными силами России безопасность неба над... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:07

2023-09-18T13:07

2023-09-18T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

россия

сергей собянин

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Москвы активно помогают бойцам, которые находятся на передовой, а также каждодневно защищают вместе с Вооруженными силами России безопасность неба над столицей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой, мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой", - заявил он в ходе торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

https://ria.ru/20230726/sobyanin-1886370585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва, россия, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023