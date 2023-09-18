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Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой - РИА Новости, 18.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moskva-1896962825.html
Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой
Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой - РИА Новости, 18.09.2023
Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой
Власти Москвы активно помогают бойцам, которые находятся на передовой, а также каждодневно защищают вместе с Вооруженными силами России безопасность неба над... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:07
2023-09-18T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
россия
сергей собянин
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Москвы активно помогают бойцам, которые находятся на передовой, а также каждодневно защищают вместе с Вооруженными силами России безопасность неба над столицей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой, мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой", - заявил он в ходе торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
https://ria.ru/20230726/sobyanin-1886370585.html
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безопасность, москва, россия, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Россия, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Собянин рассказал об активной помощи бойцам, находящимся на передовой

Собянин: власти Москвы вместе с военными защищают безопасность неба над городом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале "Зарядье"
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в Московском концертном зале "Зарядье"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Москвы активно помогают бойцам, которые находятся на передовой, а также каждодневно защищают вместе с Вооруженными силами России безопасность неба над столицей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой, мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой", - заявил он в ходе торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваРоссияСергей СобянинМосгоризбиркомЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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