https://ria.ru/20230918/moskva-1896961976.html
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина - РИА Новости, 18.09.2023
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина
Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:04
2023-09-18T13:04
2023-09-18T13:23
сергей собянин
общество
владимир путин
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. "Среди видимых достижений - их много - но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека - это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы", - сказал Путин, отметив, что Собянин много уделяет внимания этой модернизации. Глава государства отметил, что удобство, доступность и скорость общественного транспорта в Москве "по достоинству оценили" жители всего столичного региона и все, кто приезжает в Москву.
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сергей собянин, общество, владимир путин, москва
Сергей Собянин, Общество, Владимир Путин, Москва
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина
Путин назвал транспортную модернизацию видимым достижением мэра Москвы Собянина
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком
признал выборы состоявшимися и действительными.
"Среди видимых достижений - их много - но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека - это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы", - сказал Путин, отметив, что Собянин много уделяет внимания этой модернизации.
Глава государства отметил, что удобство, доступность и скорость общественного транспорта в Москве "по достоинству оценили" жители всего столичного региона и все, кто приезжает в Москву.
Итоги выборов мэра Москвы