https://ria.ru/20230918/moskva-1896961976.html

Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина

Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина - РИА Новости, 18.09.2023

Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина

Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T13:04

2023-09-18T13:04

2023-09-18T13:23

сергей собянин

общество

владимир путин

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. "Среди видимых достижений - их много - но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека - это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы", - сказал Путин, отметив, что Собянин много уделяет внимания этой модернизации. Глава государства отметил, что удобство, доступность и скорость общественного транспорта в Москве "по достоинству оценили" жители всего столичного региона и все, кто приезжает в Москву.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html

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сергей собянин, общество, владимир путин, москва