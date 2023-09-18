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Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина - РИА Новости, 18.09.2023
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13:04 18.09.2023 (обновлено: 13:23 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/moskva-1896961976.html
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина - РИА Новости, 18.09.2023
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина
Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T13:04
2023-09-18T13:23
сергей собянин
общество
владимир путин
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными. "Среди видимых достижений - их много - но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека - это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы", - сказал Путин, отметив, что Собянин много уделяет внимания этой модернизации. Глава государства отметил, что удобство, доступность и скорость общественного транспорта в Москве "по достоинству оценили" жители всего столичного региона и все, кто приезжает в Москву.
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сергей собянин, общество, владимир путин, москва
Сергей Собянин, Общество, Владимир Путин, Москва
Путин назвал транспортную модернизацию столицы видимым достижением Собянина

Путин назвал транспортную модернизацию видимым достижением мэра Москвы Собянина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье". 18 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале "Зарядье". 18 сентября 2023
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Транспортная модернизация - видимое достижение мэра Москвы Сергея Собянина, общественный транспорт в столице оценили жители всего региона и гости города, заявил президент РФ Владимир Путин на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
"Среди видимых достижений - их много - но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека - это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы", - сказал Путин, отметив, что Собянин много уделяет внимания этой модернизации.
Глава государства отметил, что удобство, доступность и скорость общественного транспорта в Москве "по достоинству оценили" жители всего столичного региона и все, кто приезжает в Москву.
Итоги выборов мэра Москвы
Итоги выборов мэра Москвы
11 сентября, 08:00
 
Сергей СобянинОбществоВладимир ПутинМосква
 
 
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