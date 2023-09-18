https://ria.ru/20230918/moskva-1896955422.html
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства - РИА Новости, 18.09.2023
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства
Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:46
2023-09-18T12:46
2023-09-18T12:46
владимир путин
мосгоризбирком
москва
сергей собянин
политика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта по транспортной составляющей регионам. "Между мэрией Москвы и правительством РФ, и органами власти выстроена эффективная система взаимодействия. Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивной и успешной, и главное - будет достигать высоких результатов, в том числе с опорой на опыт столицы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов России", - сказал Путина на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. "Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, укрепления технологического суверенитета России", - добавил Путин. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
https://ria.ru/20230904/proizvodstvo-1894045108.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, мосгоризбирком, москва, сергей собянин, политика
Владимир Путин, Мосгоризбирком, Москва, Сергей Собянин, Политика
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства
Путин надеется на успешное продолжение работы властей Москвы и правительства