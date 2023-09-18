Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moskva-1896955422.html
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства - РИА Новости, 18.09.2023
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства
Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:46
2023-09-18T12:46
владимир путин
мосгоризбирком
москва
сергей собянин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896953542_0:219:3117:1972_1920x0_80_0_0_6eecbf3193011212f9b396a82dba423d.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта по транспортной составляющей регионам. "Между мэрией Москвы и правительством РФ, и органами власти выстроена эффективная система взаимодействия. Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивной и успешной, и главное - будет достигать высоких результатов, в том числе с опорой на опыт столицы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов России", - сказал Путина на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. "Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, укрепления технологического суверенитета России", - добавил Путин. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
https://ria.ru/20230904/proizvodstvo-1894045108.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896953542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb298986f95fae933b9ff5604320b8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, мосгоризбирком, москва, сергей собянин, политика
Владимир Путин, Мосгоризбирком, Москва, Сергей Собянин, Политика
Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства

Путин надеется на успешное продолжение работы властей Москвы и правительства

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина
Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта по транспортной составляющей регионам.
"Между мэрией Москвы и правительством РФ, и органами власти выстроена эффективная система взаимодействия. Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивной и успешной, и главное - будет достигать высоких результатов, в том числе с опорой на опыт столицы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов России", - сказал Путина на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.
"Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, укрепления технологического суверенитета России", - добавил Путин.
Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Собянин заявил о подъеме машиностроения в Москве
4 сентября, 12:10
 
Владимир ПутинМосгоризбиркомМоскваСергей СобянинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала