https://ria.ru/20230918/moskva-1896955422.html

Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства

Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства - РИА Новости, 18.09.2023

Путин надеется на успешную совместную работу властей Москвы и правительства

Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:46

2023-09-18T12:46

2023-09-18T12:46

владимир путин

мосгоризбирком

москва

сергей собянин

политика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что рассчитывает, что совместная работа мэрии Москвы и правительства РФ будет и дальше успешной, включая передачу опыта по транспортной составляющей регионам. "Между мэрией Москвы и правительством РФ, и органами власти выстроена эффективная система взаимодействия. Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивной и успешной, и главное - будет достигать высоких результатов, в том числе с опорой на опыт столицы продолжим модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов России", - сказал Путина на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. "Это и новые возможности для граждан, и стимулы для экономики, промышленности, укрепления технологического суверенитета России", - добавил Путин. Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборах составила 42,5%. В минувший вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.

https://ria.ru/20230904/proizvodstvo-1894045108.html

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владимир путин, мосгоризбирком, москва, сергей собянин, политика