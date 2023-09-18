https://ria.ru/20230918/moskva-1896599985.html

Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента

Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента - РИА Новости, 18.09.2023

Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента

Производители в столице за первые семь месяцев текущего года увеличили более чем на 50% выпуск лекарств и материалов, которые применяются в медцелях, заявил... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T10:07

2023-09-18T10:07

2023-09-18T10:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Производители в столице за первые семь месяцев текущего года увеличили более чем на 50% выпуск лекарств и материалов, которые применяются в медцелях, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Фармацевтика является одной из тех отраслей московской промышленности, в которой наука и инновации в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы. Это в конечном счете позволяет уверенно наращивать мощности производства. На сегодняшний день в столице действуют 95 площадок по производству медикаментов, где заняты свыше 15 тыс. человек. За первые 7 месяцев текущего года объем выпуска лекарственных средств и медматериалов в Москве вырос на 50,6%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Кроме того, на территории столицы производятся болеутоляющие, антибиотики, вакцины, иммунобиологические и противовирусные препараты. Также в Москве есть производства средств для профилактики и лечения сердечных болезней, заболеваний кровеносных сосудов, онкологических и эндокринных заболеваний, вегетативных расстройств и прочих болезней.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в городе компании этой сферы стараются в полной мере удовлетворить растущий спрос на важнейшие виды лекарств. В Москве за первые семь месяцев 2023 года произвели свыше 2 млн упаковок противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, а также более 3,5 млн упаковок медикаментозных средств, которые применяются в лечении органов дыхательной системы. Это в 2 и 1,6 раза, соответственно, превышает объемы производства за аналогичный период прошлого года.В пресс-службе напомнили, что на территории города работают более 4 тыс. промпредприятий, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка "Руднево".Ранее Ефимов сообщил, что заводы по производству лекарственных препаратов в рамках 2 офсетных контрактов построят на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево.

https://ria.ru/20230913/gostinitsa-1895941306.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский