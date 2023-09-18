Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moskva-1896599985.html
Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента
Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента - РИА Новости, 18.09.2023
Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента
Производители в столице за первые семь месяцев текущего года увеличили более чем на 50% выпуск лекарств и материалов, которые применяются в медцелях, заявил... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T10:07
2023-09-18T10:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34e884de7e0f6c76aad39b2a68ed3e3a.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Производители в столице за первые семь месяцев текущего года увеличили более чем на 50% выпуск лекарств и материалов, которые применяются в медцелях, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Фармацевтика является одной из тех отраслей московской промышленности, в которой наука и инновации в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы. Это в конечном счете позволяет уверенно наращивать мощности производства. На сегодняшний день в столице действуют 95 площадок по производству медикаментов, где заняты свыше 15 тыс. человек. За первые 7 месяцев текущего года объем выпуска лекарственных средств и медматериалов в Москве вырос на 50,6%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Кроме того, на территории столицы производятся болеутоляющие, антибиотики, вакцины, иммунобиологические и противовирусные препараты. Также в Москве есть производства средств для профилактики и лечения сердечных болезней, заболеваний кровеносных сосудов, онкологических и эндокринных заболеваний, вегетативных расстройств и прочих болезней.В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в городе компании этой сферы стараются в полной мере удовлетворить растущий спрос на важнейшие виды лекарств. В Москве за первые семь месяцев 2023 года произвели свыше 2 млн упаковок противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, а также более 3,5 млн упаковок медикаментозных средств, которые применяются в лечении органов дыхательной системы. Это в 2 и 1,6 раза, соответственно, превышает объемы производства за аналогичный период прошлого года.В пресс-службе напомнили, что на территории города работают более 4 тыс. промпредприятий, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка "Руднево".Ранее Ефимов сообщил, что заводы по производству лекарственных препаратов в рамках 2 офсетных контрактов построят на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево.
https://ria.ru/20230913/gostinitsa-1895941306.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871231591_345:28:3039:2048_1920x0_80_0_0_f0a1d22f979bcb4c56f3fafb3c7ba426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский

Ефимов: в Москве объем производства фармпродукции вырос на 50,6 процента

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Производители в столице за первые семь месяцев текущего года увеличили более чем на 50% выпуск лекарств и материалов, которые применяются в медцелях, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Фармацевтика является одной из тех отраслей московской промышленности, в которой наука и инновации в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы. Это в конечном счете позволяет уверенно наращивать мощности производства. На сегодняшний день в столице действуют 95 площадок по производству медикаментов, где заняты свыше 15 тыс. человек. За первые 7 месяцев текущего года объем выпуска лекарственных средств и медматериалов в Москве вырос на 50,6%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ефимов: гостиницу откроют по льготной программе в Таганском районе
13 сентября, 10:10
Кроме того, на территории столицы производятся болеутоляющие, антибиотики, вакцины, иммунобиологические и противовирусные препараты. Также в Москве есть производства средств для профилактики и лечения сердечных болезней, заболеваний кровеносных сосудов, онкологических и эндокринных заболеваний, вегетативных расстройств и прочих болезней.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в городе компании этой сферы стараются в полной мере удовлетворить растущий спрос на важнейшие виды лекарств. В Москве за первые семь месяцев 2023 года произвели свыше 2 млн упаковок противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, а также более 3,5 млн упаковок медикаментозных средств, которые применяются в лечении органов дыхательной системы. Это в 2 и 1,6 раза, соответственно, превышает объемы производства за аналогичный период прошлого года.
В пресс-службе напомнили, что на территории города работают более 4 тыс. промпредприятий, где трудятся свыше 720 тыс. человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка "Руднево".
Ранее Ефимов сообщил, что заводы по производству лекарственных препаратов в рамках 2 офсетных контрактов построят на площадках ОЭЗ Москвы в Печатниках и Алабушево.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала