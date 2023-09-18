https://ria.ru/20230918/monety-1896891380.html
Московские археологи отреставрировали 97 монет эпохи Николая II
Московские археологи отреставрировали 97 монет эпохи Николая II - РИА Новости, 18.09.2023
Московские археологи отреставрировали 97 монет эпохи Николая II
Столичные археологи отреставрировали 59 серебряных и 38 медных монет эпохи Николая II, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T07:53
2023-09-18T07:53
2023-09-18T07:53
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Столичные археологи отреставрировали 59 серебряных и 38 медных монет эпохи Николая II, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и правительства города. "Столичные археологи отреставрировали 97 монет конца XIX - начала XX века. Из них 59 серебряные, а остальная часть - медные деньги. Клад был обнаружен во время археологических наблюдений на Долгоруковской улице. После извлечения из земли монеты очистили и сфотографировали. Затем начался длительный процесс реставрации", - говорится в сообщении. Отмечается, что медяки и серебряные рубли долго лежали в земле и подвергались агрессивному воздействию среды, из-за этого они сильно окислились. Подчеркивается, что при помощи химических составов специалисты расчистили поверхность монет и покрыли средствами, защищающими металл. В настоящее время клад полностью отреставрирован, скоро его передадут в Музей Москвы.
https://ria.ru/20230912/monety-1895846387.html
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москва, николай ii, николай i, сергей собянин, музей москвы
Культура, Москва, Николай II, Николай I, Сергей Собянин, Музей Москвы
Московские археологи отреставрировали 97 монет эпохи Николая II
В Москве отреставрировали 59 серебряных и 38 медных монет эпохи Николая II