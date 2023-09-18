https://ria.ru/20230918/moldaviya-1897048170.html
Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции
Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 18.09.2023
Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции
Пограничная полиция Молдавии задержала гражданина Украины, подозреваемого в организации незаконной миграции его соотечественников. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T17:56
2023-09-18T17:56
2023-09-18T17:56
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии задержала гражданина Украины, подозреваемого в организации незаконной миграции его соотечественников. "Сотрудники пограничной полиции обнаружили 11 мужчин-украинцев, незаконно прибывших в Молдову. Один из них, 24-летний мужчина, мог быть проводником для своих соотечественников, организатор должен был получить 40 тысяч евро", - сообщается на сайте погранполиции. В ведомстве уточнили, что группа иностранцев была задержана в районе КПП Бессарабка–Серпневое. Они пересекли границу Молдавии ночью. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовное наказание. Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими пограничниками путем обмена данными и проведения совместных оперативных мероприятий.
https://ria.ru/20220129/protest-1770137307.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, украина, граница
В мире, Молдавия, Украина, Граница
Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции
В Молдавии пограничники задержали украинца за организацию незаконной миграции
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Пограничная полиция
Молдавии задержала гражданина Украины, подозреваемого в организации незаконной миграции его соотечественников.
"Сотрудники пограничной полиции обнаружили 11 мужчин-украинцев, незаконно прибывших в Молдову. Один из них, 24-летний мужчина, мог быть проводником для своих соотечественников, организатор должен был получить 40 тысяч евро", - сообщается на сайте погранполиции.
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В ведомстве уточнили, что группа иностранцев была задержана в районе КПП Бессарабка–Серпневое. Они пересекли границу Молдавии ночью.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовное наказание. Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими пограничниками путем обмена данными и проведения совместных оперативных мероприятий.
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