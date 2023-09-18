https://ria.ru/20230918/moldaviya-1897048170.html

Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции

Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 18.09.2023

Пограничники Молдавии задержали украинца за организацию незаконной миграции

Пограничная полиция Молдавии задержала гражданина Украины, подозреваемого в организации незаконной миграции его соотечественников. РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T17:56

2023-09-18T17:56

2023-09-18T17:56

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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии задержала гражданина Украины, подозреваемого в организации незаконной миграции его соотечественников. "Сотрудники пограничной полиции обнаружили 11 мужчин-украинцев, незаконно прибывших в Молдову. Один из них, 24-летний мужчина, мог быть проводником для своих соотечественников, организатор должен был получить 40 тысяч евро", - сообщается на сайте погранполиции. В ведомстве уточнили, что группа иностранцев была задержана в районе КПП Бессарабка–Серпневое. Они пересекли границу Молдавии ночью. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит уголовное наказание. Молдавская пограничная полиция сотрудничает с украинскими пограничниками путем обмена данными и проведения совместных оперативных мероприятий.

https://ria.ru/20220129/protest-1770137307.html

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в мире, молдавия, украина, граница