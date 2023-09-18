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Партия "Шор" опротестовала в ЕСЧП ее запрет в Молдавии - РИА Новости, 18.09.2023
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19:17 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moldavia-1897068420.html
Партия "Шор" опротестовала в ЕСЧП ее запрет в Молдавии
Партия "Шор" опротестовала в ЕСЧП ее запрет в Молдавии - РИА Новости, 18.09.2023
Партия "Шор" опротестовала в ЕСЧП ее запрет в Молдавии
Оппозиционная молдавская партия "Шор" зарегистрировала в Европейском суде по правам человека просьбу рассмотреть иск против властей Молдавии из-за запрета... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T19:17
2023-09-18T19:17
в мире
молдавия
лондон
великобритания
европейский суд по правам человека (еспч)
марина таубер
европейский суд
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" зарегистрировала в Европейском суде по правам человека просьбу рассмотреть иск против властей Молдавии из-за запрета политсилы в республике, сообщила вице-председатель партии Марина Таубер в своем Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. "Сообщаем вам, что 16 сентября 2023 года от имени политической партии "Шор" и ряда представителей партии английская юридическая фирма BCL Sollcitors LLP, базирующаяся в Лондоне, Великобритания, официально зарегистрировала основной запрос в ЕСПЧ, на основании 34 статьи Европейской конвенции против государства Молдавия", - написала Таубер. По ее словам, Европейский суд просят рассмотреть дело о запрете и принудительном роспуске политической партии "Шор" национальными властями Молдавии, а также об ограничениях, наложенных на бывших членов партии. В частности, речь идет о запрете на право баллотироваться и быть избранным.
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в мире, молдавия, лондон, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), марина таубер, европейский суд
В мире, Молдавия, Лондон, Великобритания, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Марина Таубер, Европейский суд
Партия "Шор" опротестовала в ЕСЧП ее запрет в Молдавии

Таубер: оппозиционная партия "Шор" опротестовала в ЕСЧП ее запрет в Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шор" зарегистрировала в Европейском суде по правам человека просьбу рассмотреть иск против властей Молдавии из-за запрета политсилы в республике, сообщила вице-председатель партии Марина Таубер в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Парламент Молдавии запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
"Сообщаем вам, что 16 сентября 2023 года от имени политической партии "Шор" и ряда представителей партии английская юридическая фирма BCL Sollcitors LLP, базирующаяся в Лондоне, Великобритания, официально зарегистрировала основной запрос в ЕСПЧ, на основании 34 статьи Европейской конвенции против государства Молдавия", - написала Таубер.
По ее словам, Европейский суд просят рассмотреть дело о запрете и принудительном роспуске политической партии "Шор" национальными властями Молдавии, а также об ограничениях, наложенных на бывших членов партии. В частности, речь идет о запрете на право баллотироваться и быть избранным.
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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