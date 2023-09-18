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Кишинев отверг идею открыть представительство Гагаузии в Турции - РИА Новости, 18.09.2023
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15:45 18.09.2023
https://ria.ru/20230918/moldavia-1897011317.html
Кишинев отверг идею открыть представительство Гагаузии в Турции
Кишинев отверг идею открыть представительство Гагаузии в Турции - РИА Новости, 18.09.2023
Кишинев отверг идею открыть представительство Гагаузии в Турции
МИД Молдавии не одобрил инициативу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул открыть в регионе представительство в Турции. РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T15:45
2023-09-18T15:45
в мире
молдавия
кишинев
турция
майя санду
евгения гуцул
таможенный союз
хакан фидан
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. МИД Молдавии не одобрил инициативу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул открыть в регионе представительство в Турции. Ранее Гуцул провела переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, где рассказала о намерении открыть представительство Гагаузии в этой стране. "Гагаузская автономия — составная часть Молдавии, а наша страна уже имеет дипломатическое представительство в Турции. И поскольку регион Гагаузия не является субъектом международного права, то и не может открывать официальные или дипломатические представительства в других странах", — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдавии. Гуцул одержала победу на выборах главы автономии весной этого года. Тогда она представляла оппозиционную в стране партию "Шор". Летом власти Молдавии объявили политсилу антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов. В июле состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Эксперты в Кишиневе отмечают, что правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа. Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html
https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html
https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html
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в мире, молдавия, кишинев, турция, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз, хакан фидан
В мире, Молдавия, Кишинев, Турция, Майя Санду, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Хакан Фидан
Кишинев отверг идею открыть представительство Гагаузии в Турции

МИД Молдавии отверг идею Гуцул открыть представительство в Турции

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. МИД Молдавии не одобрил инициативу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул открыть в регионе представительство в Турции.
Ранее Гуцул провела переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, где рассказала о намерении открыть представительство Гагаузии в этой стране.
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"Гагаузская автономия — составная часть Молдавии, а наша страна уже имеет дипломатическое представительство в Турции. И поскольку регион Гагаузия не является субъектом международного права, то и не может открывать официальные или дипломатические представительства в других странах", — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдавии.
Гуцул одержала победу на выборах главы автономии весной этого года. Тогда она представляла оппозиционную в стране партию "Шор". Летом власти Молдавии объявили политсилу антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов выборов. В июле состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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Эксперты в Кишиневе отмечают, что правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" с учетом нынешнего проевропейского курса Санду продолжит давление на Гагаузию, прибегая к обвинению в "сепаратизме". В прошлом году, когда в регионе поднималась протестная волна против роста цен на продукты и энергоресурсы, центральные власти показательно провели учения полицейского спецназа.
Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияКишиневТурцияМайя СандуЕвгения ГуцулТаможенный союзХакан Фидан
 
 
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