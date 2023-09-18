https://ria.ru/20230918/mo-1896896869.html

Более 150 находящихся на учете в МВД новосибирцев заключили контракты с МО

Более 150 находящихся на учете в МВД новосибирцев заключили контракты с МО - РИА Новости, 18.09.2023

Более 150 находящихся на учете в МВД новосибирцев заключили контракты с МО

Полицейские в Новосибирской области в рамках совместной с призывной комиссией работы по отбору граждан на военную службу по контракту за 1,5 месяца провели 4,4... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T09:05

2023-09-18T09:05

2023-09-18T09:05

безопасность

россия

новосибирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Полицейские в Новосибирской области в рамках совместной с призывной комиссией работы по отбору граждан на военную службу по контракту за 1,5 месяца провели 4,4 тысячи беседы с находящимися на учетах в МВД, 151 человек заключил контракты с Минобороны, сообщил замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин. "Продолжалась работа по отбору граждан на военную службу по контракту в ВС РФ. В период действия решения с призывной комиссией Новосибирской области с 31 июля по 15 сентября проведена 4441 профилактическая беседа с лицами, состоящими на различных учетах в органах внутренних дел, 151 лицо из категорий подучетного элемента в настоящее время заключило контракты с министерством обороны РФ и проходит воинскую службу", - сказал Травин на оперативном совещании в областном правительстве. Он отметил, что аналогичные мероприятия проводят в регионе среди иностранцев, пожелавших получить гражданство РФ. "С учетом возможностей правительства области организовано взаимодействие с крупными работодателями, где сотрудниками подразделений по вопросам миграции совместно с представителями военного комиссариата - пункта отбора граждан разъясняются вступившие в законную силу преференции в части получения гражданства РФ лицам, заключившим контракт на службу в органах внутренних дел. Эта работа на предстоящей неделе будет продолжена", - добавил Травин.

https://ria.ru/20230829/srochniki-1892912397.html

https://ria.ru/20230913/armiya-1896171808.html

россия

новосибирская область

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безопасность, россия, новосибирская область, министерство обороны рф (минобороны рф)