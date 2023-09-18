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В МО заявили об успехах подразделения "Восток" на Южнодонецком направлении
В МО заявили об успехах подразделения "Восток" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 18.09.2023
В МО заявили об успехах подразделения "Восток" на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T08:37
2023-09-18T08:37
2023-09-18T09:35
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. ВС РФ на южнодонецком направлении за сутки отбили три атаки ВСУ, противник потерял до 170 военнослужащих, семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На южнодонецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток", во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки в ДНР."Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230918/vsu-1896897346.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, Старомайорское
В МО заявили об успехах подразделения "Восток" на Южнодонецком направлении
МО: подразделения "Восток" на Южнодонецком направлении уничтожили три группы ВСУ