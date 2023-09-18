Рейтинг@Mail.ru
Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 18.09.2023 (обновлено: 05:26 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/minomet-1896882785.html
Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023
Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
Минометчики Центрального военного округа, уничтожили из миномёта 2С4 "Тюльпан" опорные пункты и укрепрайон украинских военнослужащих на краснолиманском... РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T05:25
2023-09-18T05:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_107c192b145fffbf39715199f5a711e9.jpg
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Минометчики Центрального военного округа, уничтожили из миномёта 2С4 "Тюльпан" опорные пункты и укрепрайон украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета миномёта 2С4 "Тюльпан" Центрального военного округа уничтожили опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Как сообщили в ведомстве, минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от четырех до девяти километров. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений.
https://ria.ru/20230918/artilleriya-1896882084.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892393868_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_c8514a92cab433c4647305c53362fa94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ

Миномет "Тюльпан" ЦВО уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 "Тюльпан" ЦВО ВС РФ на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Минометчики Центрального военного округа, уничтожили из миномёта 2С4 "Тюльпан" опорные пункты и укрепрайон украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета миномёта 2С4 "Тюльпан" Центрального военного округа уничтожили опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В ДНР уничтожили склад боеприпасов и шесть расчетов минометов ВСУ
05:08
Как сообщили в ведомстве, минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от четырех до девяти километров. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала