https://ria.ru/20230918/minomet-1896882785.html

Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ

Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 18.09.2023

Миномет "Тюльпан" уничтожил на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ

Минометчики Центрального военного округа, уничтожили из миномёта 2С4 "Тюльпан" опорные пункты и укрепрайон украинских военнослужащих на краснолиманском... РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T05:25

2023-09-18T05:25

2023-09-18T05:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Минометчики Центрального военного округа, уничтожили из миномёта 2С4 "Тюльпан" опорные пункты и укрепрайон украинских военнослужащих на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета миномёта 2С4 "Тюльпан" Центрального военного округа уничтожили опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Как сообщили в ведомстве, минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от четырех до девяти километров. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений.

https://ria.ru/20230918/artilleriya-1896882084.html

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россия, вооруженные силы украины